Nový kontroverzný horor núti divákov opúšťať kiná, z jednej scény je im na vracanie. Slovákom sa film páči

Raz za čas sa objaví film, ktorý poriadne šokuje divákov až natoľko, že internet zaplavujú správy o tom, ako taká hrôza ani nikdy nemala vzniknúť, alebo prečo ho nie je možné dopozerať do konca. Aktuálne tento opis dokonale sedí na hororovú novinku s názvom Men, ktorá pobúrila svojich divákov, píše LADbible.

Film Men pochádza z dielne britského režiséra Alexa Garlanda. Stojí za snímkami ako Umelá inteligencia (Ex Machina) alebo Annihilation, ktoré patria do sci-fi žánru a získali si svojich skalných divákov. Teraz sa presunul k hororového žánru a verejnosť poriadne zaskočil.

Snímka ukazuje hlavnú hrdinku Harper prichádzajúcu po tragickej samovražde svojho manžela na vidiek, kde chce stráviť niekoľko týždňov v kaštieli a prísť na iné myšlienky. Namiesto toho sa ocitne v najväčšej nočnej more, akú by si možno nevedela predstaviť ani v najhoršom sne. Ako sa ukazuje, s manželom sa chcela rozviesť už predtým, kvôli čomu sa jej on vyhrážal samovraždou, ktorú napokon aj spáchal. Harper stretáva množstvo mužov a práve tento motív prechádza celým filmom. Viac už ale nebudeme prezrádzať.

Ľudia na Twitteri húfne postujú svoje dojmy alebo zážitky z kina. „Práve som dopozerala film Men. Nikdy predtým sa mi nechcelo vracať pri pozeraní filmu,“ napísala jedna z diváčok. Ďalší sa zdôveril, že videl množstvo znepokojujúcich a desivých hororov, ale snímka Men ho tak znepokojovala, že ju nedokázal dopozerať do konca a musel z kina odísť. Hashtagom označil aj spoločnosť A24, ktorá stojí za jej vznikom. Napísal, že by mali byť jej členovia zatknutí za psychickú ujmu, ktoré mu ich filmy spôsobujú.

A24 stojí za vznikom množstva kvalitných filmov, ktoré ale nemožno považovať za oddychovky pre masové publikum, ale sú skôr lahôdkou pre špecifické publikum. Spomeňme napríklad Slnovrat, Maják, Čarodejnica a veľa ďalších.

Čo sa týka snímky Men, obsahuje množstvo prekvapivých momentov. No spomína sa predovšetkým jedna scéna, ktorá prinútila divákov opúšťať kiná ešte pred jej koncom. Jeden z nich upozornil na to, že nikdy predtým nevidel toľko ľudí odchádzať z jedného filmu, ďalší napísal, že nedokáže ani opísať svoje pocity, ktoré ho sužovali počas sledovania záverečnej scény. Práve tá sa považuje za vrchol, ktorý viacero divákov nedokázalo predýchať.

