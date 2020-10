Nové opatrenie: Ak budete mať po plošnom testovaní negatívny test, netýka sa vás zákaz vychádzania

Dnes rokovala vláda a prijali uznesenie, ktoré sa týka práve nadchádzajúceho plošného testovania. To sa uskutoční už tento víkend, počas soboty a nedele.

Ako informovali Hospodárske noviny, z nariadenia vyplýva, že ak sa ľudia zúčastnia plošného testovania alebo absolvujú PCR test a výsledky budú negatívne, zákaz vychádzania sa ich nebude týkať a majú tak výnimku. Premiér na tlačovke správu potvrdil. Vrátime sa do stavu, aký platil ešte minulý piatok pred avizovanými opatreniami. to znamená, že budeme môcť ísť napríklad do reštaurácií alebo do nákupného centra. Tí, čo na testovanie nepôjdu, budú podľa premiéra “fungovať ako doteraz”. To znamená, bude pre nich platiť zákaz vychádzania, budú môcť ísť do najbližšieho obchodu, do drogérie a lekárne.

Od 2. do 8. novembra sa obmedzí pohyb, a to v čase od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa. Platné sú aj ďalšie výnimky na cestu na obstaranie nevyhnutných potrieb, cestu do a zo školy či do zdravotníckeho zariadenia. Výnimku majú rovnako aj osoby, ktoré majú poruchu autistického spektra, onkologickí pacienti, deti do 10 rokov alebo ľudia, ktorí mali objektívne príčiny sa testovania nezúčastniť. Rovnako ju majú aj ľudia, ktorí za posledných 90 absolvovali PCR testovanie a mali pozitívny výsledok testu.

Čo sa plošného testovania týka, testovať sa môžu ísť aj seniori nad 65 rokov, odporúča sa však, aby nešli, pokiaľ majú blízke osoby, ktoré sa im postarajú o nákupy a iné potreby. Premiér vyzval ľudí k tomu, aby pri testovaní dodržiavali abecedný zoznam, vyhneme sa tak dlhým radom.

Česká štúdia o antigénových testoch

Na dnešnej tlačovej konferencii, ktorej sa zúčastnil premiér Igor Matovič aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, predstavili štúdiu z Českej republiky, ktorá hovorí, že testovanie antigénovými testami má veľký zmysel. Senzitivita je podľa štúdie Fakultnej nemocnice Praha Motol až 60 %.

Aj preto si Igor Matovič myslí, že plošné testovanie má veľký význam. Podľa ministra zdravotníctva sa bude situácia v zdravotníctve naďalej zhoršovať. “Každý pacient, ktorého antigénový test zachytí, je pozitívny,” doplnil Krajčí. Dokážu identifikovať až 44 % tých, ktorí nemajú žiadne príznaky.