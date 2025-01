Nové informácie: Študent, ktorý včera útočil, bol už dvakrát právoplatne odsúdený

Študent gymnázia, ktorý včera zavraždil študentku a zástupkyňu školy, bol už v minulosti dvakrát právoplatne odsúdený. V oboch prípadoch pre agresívne správanie.

Informuje o tom portál Aktuality, ktorý to dokladá rozhodnutiami súdu. Včera na takúto skutočnosť narážal aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Môžem už dnes povedať, že pokiaľ ide o podozrivú osobu, nejde o nepopísaný list papiera a nemám na mysli jeho vynikajúce študijné výsledky. Bude to zohľadnené aj v rámci celého trestného konania,“ povedal Žilinka na tlačovej konferencii v Spišskej Starej Vsi, kde sa útok udial.

Ako uvádzajú Aktuality, útočník bol v minulosti odsúdený za násilné trestné činy, a to dokonca dvakrát. Problémy sa ukazovali už v detstve, kedy mal byť z materskej školy vylúčený za to, že bil ostatné deti.

Dobil a dokopal spolužiačku

Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Kežmarok z roku 2022 mal Samuel rukami biť svoju spolužiačku, následkom čoho spadla na zem. Potom ju mal kopať do celého tela. Dievča muselo podstúpiť lekárske ošetrenie. Súd sa na prípad pozeral ako na výtržníctvo.

„…fyzicky napadol poškodenú, a to takým spôsobom, že ju udieral zovretými dlaňami oboch rúk do bočných oblasti tváre, načo poškodená spadla na zem, pričom poškodená neustále kričala, nech prestane, že čo robí, pričom ako spadla na zem, tak ju začal kopať nohami do celého tela a kopol ju aj do zadnej časti hlavy a poškodenej spôsobil zranenia vyžadujúce si jednorazové lekárske ošetrenie, bez určenej doby liečenia,“ píše sa v rozsudku.

Za prečin výtržníctva ho súd odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody na štyri mesiace so skúšobnou dobou 18 mesiacov s dohľadom probačného úradníka. Súd mu tiež uložil zákaz približovania sa a zdržiavania sa v mieste bydliska poškodenej spolužiačky. V tej dobe mal byť deviatakom na základnej škole v Kežmarku.

Nebezpečné vyhrážanie sa

Samuel bol odsúdený aj za prečin nebezpečného vyhrážania sa.

„Obžalovaný sa inému vyhrážal smrťou a ťažkou ujmou na zdraví takým spôsobom, že to vzbudilo dôvodnú obavu, a čin spáchal závažnejším spôsobom konania,“ píše sa v rozsudku Okresného súdu Kežmarok z roku 2022.

Prípad sa mal stať v roku 2021, kedy bol vylúčený z online hodiny slovenského jazyka. Následne mal spolužiačkam prostredníctvom aplikácie Messenger písať, že sa im pomstí a zabije ich. Obviňoval ich, že sú zodpovedné za to, že bol z hodiny vyhodený. Jedna zo spolužiačok mala byť tou, ktorú fyzicky napadol.

V rozsudku sa spomína, že mal danú spolužiačku aj úmyselne zraziť bicyklom. Po týchto udalostiach dievča chodilo do školy a domov výlučne s nejakou druhou osobou, keďže sa spolužiaka bála.

Súd však od trestu za tento prečin upustil, čo odôvodnil tým, že potrestanie v inom súdnom konaní považoval za dostatočné.

Práve dnes na tlačovej besede k inej téme minister obrany Robert Kaliňák naznačil, že páchateľ mal so ženami problémy už viackrát.

