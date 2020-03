Nová štúdia vysvetľuje, prečo majú psy vždy studený nos aj keď sú v teple

Mnohí veria, že je to spôsob, akým pes reguluje svoju telesnú teplotu. Vedci sa však nazdávajú, že zohráva aj inú dôležitú funkciu. Ukázalo sa, že ide o mimoriadne dôležitý zmyslový orgán.

Citlivé psie nosy plnia niekoľko dôležitých funkcií. Ako informuje portál Daily Mail, nová štúdia dokázala, že okrem iného slúžia aj ako mimoriadne citlivý detektor tepla. Už nejaký čas vládne predpoklad, že psí nos je studený preto, lebo plní termoregulačnú funkciu. Ak je teplota okolia 30°C, psí nos je chladnejší v priemere o 5°C. Tento teplotný rozdiel pomáha niektorým plemenám, napríklad labradorom, zistiť prítomnosť zdroja tepla, akým sú napríklad drobné cicavce. Pes tak odhalí prítomnosť cicavca vzdialeného až 1,5 metra, a to nielen vďaka svojmu skvelému čuchu.

Skupina výskumníkov trénovala troch psov – zlatého retrívera menom Kevin, retrívera z Nového Škótska menom Delfi a miešanca menom Charlie. Ich úlohou bolo rozlíšiť dva rovnako veľké objekty na základe toho, ktorý z nich vyžaroval teplo. Jeden z objektov mal izbovú teplotu, zatiaľ čo ten druhý bol približne o 12°C teplejší.

Dogs’ noses just got a bit more amazing.

Not only are they up to 100 million times more sensitive than ours, they can sense weak thermal radiation—the body heat of mammalian prey, a new study reveals. https://t.co/cTKLrlFhrW

— News from Science (@NewsfromScience) February 28, 2020