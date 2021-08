Nová štúdia prináša zásadné zistenie. Vedci skúmali, či sa nám niekedy podarí úplne zbaviť koronavírusu

V posledných mesiacoch sa však už nediskutuje o tom, ako dlho pandémia potrvá, ale či sa koronavírusu vôbec niekedy zbavíme. Podľa niektorých odborníkov sa natrvalo stane súčasťou našich životov. Iní veria, že sa jej dokážeme zbaviť. Čo hovorí najnovšia štúdia?

Je možné zbaviť sa koronavírusu nadobro?

Je možné, že sa s koronavírusom jednoducho musíme naučiť žiť? Alebo sa ho raz nadobro zbavíme? Najnovšia štúdia publikovaná v časopise British Medical Journal Global Health naznačuje, že do úvahy prichádza aj druhá z možností. Vedci sa pozreli celkovo na 17 faktorov, ktoré ovplyvňujú, do akej miery je taký cieľ realistický. Hodnotili napríklad to, či je dostupná bezpečná a efektívna vakcína. Sledovali však aj politické, ekonomické či sociálne faktory, napríklad to, ako pandémiu zvláda vláda a ako na nariadenia reaguje spoločnosť, píše portál IFLScience.

Cieľom je znížiť celosvetový výskyt infikovaných pacientov tak, aby sme sa čo najviac priblížili k nule, a to v dôsledku zámerného úsilia ľudstva. To sa zatiaľ podarilo len pri niektorých ochoreniach, vrátane poliovírusu, ktorý zapríčiňuje detskú obrnu či v prípade kiahní. Podľa odborníkov bude ľahšie zbaviť sa koronavírusu, ako kiahní, avšak náročnejšie, ako zbaviť sa detskej obrny.

Je potrebná spolupráca medzi krajinami

Aj keď vedci pracujú s množstvom subjektívnych premenných, výskum ukazuje, že po technickej stránke to nie je nemožné, v budúcnosti je život bez koronavírusu naozaj reálny. Dôležitá je však nielen technická stránka, ale aj rozhodnutia vlády, vhodné investovanie finančných prostriedkov a spolupráca zo strany ľudí. Je nevyhnutné, aby ľudia pochopili, prečo je dôležité, aby sme nemysleli len na seba, ale aby sme chránili aj iných.

Je to neľahká úloha, no ak sa ľudstvo naozaj zbaví koronavírusu, podarí sa zachrániť tisícky životov a milióny ľudí sa vyhnú dlhodobým následkom ochorenia. V súčasnosti snahu zbaviť sa koronavírusu ohrozuje fakt, že mnoho ľudí odmieta očkovanie, no aj to, že vírus rýchlo mutuje a neustále sa objavujú nové, nebezpečnejšie varianty. Tie sa šíria rýchlejšie a majú vážnejší dopad na ľudský imunitný systém. Následkom toho sa môže vakcinačný program ocitnúť v ohrození a nemusí byť taký účinný.

Pre mnoho krajín predstavuje obrovský problém stav zdravotníctva a aj fakt, že ľudia nedôverujú vede. To čoraz častejšie vedie k agresivite, ktorú vlády jednotlivých krajín zvládajú len ťažko. Odborníci varujú, že k tomu, aby sme sa koronavírusu zbavili nadobro, je nevyhnutná spolupráca vnútri krajín, ale aj medzi krajinami.