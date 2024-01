Nová smrtiaca „zombie“ droga desí svojím zložením. Má obsahovať okrem iného aj rozomleté ľudské kosti

Kým na Slovensku sa v poslednej dobe bojuje s novými drogami, ktorých zloženie nie je zakázané zákonom a je možné ich legálne kúpiť cez internet, iné časti sveta bojujú síce tiež s drogami, avšak ich problémy sú, dá sa povedať, ešte ďalej.

Nová droga užívaná najmä v západnej Afrike sa volá kush a odhaduje sa, že v štáte Sierra Leone na jej následky zahynie vyše 10 ľudí týždenne.

Najviac ju užívajú mladí muži vo veku od 18 do 25 rokov, ako uvádza profesor Michael Cole v článku na portáli The Conversation. Droga spôsobuje, že užívatelia pri chôdzi zaspávajú, váľajú sa po zemi, alebo jednoducho vstupujú do premávky, čím sa často zrania, alebo sú dokonca usmrtení. Správajú sa ako zombie.

Zmes viacerých drog

Aj keď sa najmä v USA kush používa ako označenie pre syntetickú marihuanu, v tomto prípade je to úplne iná droga. Ide o zmes marihuany, fentanylu, tramadolu, formaldehydu a podľa niektorých správ aj s prídavkom rozomletých ľudských kostí.

Túto zloženú drogu vyrábajú miestne gangy. Konope zvyčajne pochádza z domácej produkcie, fentanyl z nelegálnych laboratórií z Číny a tramadol, taktiež z nelegálnych ázijských laboratórií. Fentanyl je známy ako najsilnejší syntetický opioid, vyvoláva silnú eufóriu, zmätenosť a ospalosť. Tramadol je síce tiež syntetický opioid, ale oveľa menej účinný a spôsobuje ospalosť a „odpojenosť“ užívateľa od reality. Konope spôsobuje eufóriu, uvoľnenie a zmenený stav vedomia. Formaldehyd môže zase vyvolávať halucinácie.

Asi najkontroverznejšou zložkou sú rozomleté ľudské kosti. V skutočnosti ale neexistuje jasný dôkaz o tom, že sa v zmesi drog naozaj nachádzajú, a tiež nie je významný dôvod, prečo by tam vôbec mali byť. Hovorí sa, že gangy nakupujú kosti od vykrádačov hrobov, no opätovne, aj toto tvrdenie je na úrovni dohadov.

Prečo práve kosti?

Kosti majú mať – podľa niektorých tvrdení, v sebe veľký obsah síry a tá má spôsobovať opojný stav. Ďalším dôvodom má byť to, že obsahujú zvyšky drog po samotnom človeku, ktorý bol tiež ich užívateľom. Obidva tieto názory sú ale nepravdepodobné. Hladiny síry v kostiach nie sú vysoké a pri horení síry vzniká toxický oxid siričitý. Taktiež, aj ak v kostiach sú prítomné stopy drog po užívateľovi, nie sú v dostatočne veľkej koncentrácii.

Droga sa užíva okrem Sierra Leone aj v susedných štátoch ako je Guinea či Libéria, s ktorými má Sierra Leone prakticky nestráženú hranicu a droga sa tak môže šíriť. Jeden joint kushu stojí 5 leónov, čo je asi 25 centov a stačí pre dvoch až troch ľudí. Avšak potreba ďalšieho užitia prichádza veľmi rýchlo a bežne za deň sa takto spotrebuje aj 40 jointov, čo už predstavuje veľké výdavky vzhľadom na to, že ide o jeden z najchudobnejších regiónov na svete.

S užívaním drogy je tak spojená kriminalita a prostitúcia v snahe získať peniaze na drogu, pri ktorej vzniká rýchla závislosť, a tiež tolerancia, takže užívateľ potrebuje stále väčšiu dávku. Desivé je, že chudobné krajiny si s touto epidémiou nevedia poradiť a aký bude ďalší vývoj situácie, môžeme len tipovať.