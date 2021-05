Nositeľ Nobelovej ceny dal do svojho obeda rádioaktívny prvok. Takto dokázal, že mu gazdiná dáva staré jedlo

Maďarský rádiochemik György Hevesy sa narodil v roku 1885 a počas druhej svetovej vojny pracoval v laboratóriu v Dánsku. Tam sa udiala jedna z príhod, ktoré sa s jeho menom spája najčastejšie.

Rozpustil Nobelove ceny v kyseline

Počas druhej svetovej vojny bolo v Nemecku zakázané posielať zlato mimo krajinu. Niels Bohr sa ale obával o zlatú medailu – Nobelovu cenu určenú pre Max von Lauea a Jamesa Francka, a tak ju poslal Hevesymu do Kodane na úschovu. Na medaile boli vyryté mená oboch mužov a ak by ich nacisti našli, mohol by byť z toho veľký problém, uvádza portál IFL Science.

Keď invázne vojská vstúpili do Kodane, Hevesy uvažoval čo s medailou urobí. Navrhol svojmu kolegovi, že by ju zakopali, no bolo tu veľké riziko ich objavenia.

Preto zobral kyselinu – lúčavku kráľovskú, čo je zmes kyseliny chlorovodíkovej a dusičnej a vložil do nej medailu. Lúčavka kráľovská má schopnosť rozpustiť zlato. Lúčavku aj s rozpustenou medailou následne uschoval v laboratóriu.

Keď sa po vojne vrátil do laboratória, roztok našiel nedotknutý. Následne z neho vyzrážal zlato a to poslal do Nobelovej nadácie, kde pre Laueho a Francka z neho urobili nové medaile.

Rádioaktívny obed

Druhý, menej známy prípad, sa odohral o desaťročia skôr ako ten prvý. Hevesy bol spolu so slávnym fyzikom Ernestom Rutherfordom v penzióne v Manchestri. Hevesy mal podozrenie, že gazdiná v penzióne na nich šetrí a jedlo, ktoré už nedojedia, “recykluje” a potom im ich podáva ako nové jedlá.

Hevesy ju spočiatku decentne konfrontoval a naznačil jej, že by mohla urobiť pri varení nejakú zmenu a mohla by im podávať čerstvé jedlo. Ona mu ale povedala, že všetko jedlo, čo im dáva, je čerstvé.

On s tým nesúhlasil, ale rozhodol sa svoju teóriu overiť. Vzal kúsok mäsa z taniera a pridal do neho trochu rádioaktívneho materiálu a jedlo nechal odniesť.

Keď potom dostali nasledujúci deň mäsové hašé, Hevesy vytiahol merací prístroj a odmeral, že pokrm je rádioaktívny. Hevesy tak dokázal, že gazdiná klame.

Už sa, žiaľ, neuvádza, ako sa celá kauza ohľadom podávania “recyklovaného” mäsa skončila, no je možné, že odvtedy už vedci dostávali iba čerstvé mäso.