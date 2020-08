K značkám, ktoré myslia aj na životné prostredie, sa rozhodla pridať aj Nivea. Vďaka novému automatu už viac nebude nutné neustále kupovať drogériu v nových plastových nádobách, sprchový gél si budú môcť zákazníci načapovať.

Známa značka bojuje proti nadbytočným plastom

Ako informuje portál Designboom, známa značka drogérie Nivea bojuje proti nadbytočným plastom, a to automatom, v ktorom si drogériu môžu zákazníci načapovať namiesto kupovania produktov v plastových obaloch. V súčasnosti je dôležitejšie než kedykoľvek predtým myslieť nielen na zisk, ale aj na budúcnosť našej planéty. Prototyp stánku na načapovanie sprchového gélu sa bude zatiaľ nachádzať v dvoch prevádzkach DM, a to v nemeckom Hamburgu a v Ettlingene, píše portál Beiersdorf.

Cieľom je motivovať zákazníkov k tomu, aby sa začali viac spoliehať na opakovane použiteľné nádoby na drogériu namiesto jednorazových plastových nádob. Stánok bol vyvinutý a nadizajnovaný spoločnosťou Beiersdorf (Beiersdorf’s global packaging), pod ktorú Nivea patrí. Ako sa prostredníctvom portálu Beiersdorf vyjadrila Caroline Zia, ktorá sa na projekte podieľala, spoločnosť sa snažila pochopiť správanie sa zákazníkov, ich túžby a zážitky týkajúce sa nakupovania, aby tak mohli prísť s holistickým riešením.

Testovanie projektu potrvá 6 až 8 mesiacov

Aj keď čapovaná drogéria nie je žiadnou novinkou, táto možnosť zatiaľ v obchodoch nie je bežne dostupná. Bolo nutné nájsť riešenie, ktoré by vyhovovalo zákazníkom, no zároveň by bolo udržateľné a prispelo k redukcii množstva použitých plastov. Navyše, bolo nutné otestovať, ktorý produkt bude na čapovanie najvhodnejší. Spoločnosť okrem toho dbá aj o to, aby bol za každých okolností dodržaný hygienický štandard, prístroj je preto naprogramovaný tak, aby dodržiaval čistiace protokoly. Aj po niekoľkých použitiach tak bude čapovanie drogérie maximálne bezpečné.

Ďalším krokom bolo vytvoriť zariadenie, ktoré by bolo pre zákazníkov lákavé a jednoducho použiteľné. Automat preto so zákazníkom komunikuje a prostredníctvom LED svetielok ho naviguje k ďalšiemu kroku. Bernhard Felten, ktorý sa podieľal na výrobe prototypu, sa prostredníctvom portálu Beiersdorf vyjadril, že aj napriek obmedzenému času a rozpočtu bolo vynaložené maximálne úsilie a spoločnosť na výrobu automatu použila dokonca aj 3D tlačiareň.

Falten zdôrazňuje, že dôležitá je udržateľnosť, drogériu preto bude možné čapovať do nádob vyrobených z recyklovaných PET fliaš. Po skončení testovania projektu, ktoré by malo trvať 6 až 8 mesiacov, budú použité nádoby opäť zrecyklované.