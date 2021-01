Nitra sprísňuje opatrenia. Zavádza sa ešte prísnejší lockdown ako platí na celom Slovensku

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice je momentálne hospitalizovaných 224 pacientov s ochorením COVID-19, 20 pacientov je v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácii. Agentúru SITA o tom informovala Monika Krišková z komunikačného oddelenia UNLP.

Nemocnica mala pôvodne vyčlenených 220 lôžok pre COVID pacientov, aktuálne reprofilizovala ďalších päť lôžok. Fakultnej nemocnici chýba približne 200 zdravotníckych zamestnancov, ktorí sú práceneschopní.

„V tejto chvíli máme k dispozícii 284 lôžok, percentuálna obsadenosť je 79 percent, takže pripravujeme ďalšiu reprofilizáciu lôžok,” uviedla Krišková. Ako ďalej dodala, pľúcnych ventilácií je zatiaľ dostatok, horšie je to s personálom. COVID pacienti pribúdajú a stúpajú najmä počty kriticky chorých, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Nemocnica sa snaží nepriaznivú situáciu riešiť presmerovaním ďalších pacientov do iných nemocníc, ktoré nie sú tak extrémne vyťažené množstvom pacientov s COVID-19. Riaditeľ nemocnice Milan Dubaj v reakcii na terajšiu pandemickú situáciu v regióne požiadal na rokovaní krízového štábu okresu o tvrdý lockdown, ktorý by platil v okrese Nitra.

Prísnejší lockdown v Nitre

Ako informuje portál TV Noviny, predbežne sú známe niektoré opatrenia, ktoré by mali začať platiť. Okresný krízový štáb ich navrhol prijať ústrednému krízovému štábu.

obmedzenie počtu zákazníkov v prevádzkach, povolené otvorenie na 25 metrov štvorcových

škôlky otvorené len pre deti rodičov v kritickej infraštruktúre

nariadený home office (obmedzenie práce čo najväčšieho počtu výrobných podnikov)

pravidelné testovanie vo fabrikách

O výsledkoch rokovania krízového štábu a prijatých opatreniach aktuálne informuje nitriansky primátor Marek Hattas. Ten povedal, že v Nitre je situácia ako bola na Orave. Niektoré opatrenia môžu prijať regionálne, iné však musí schváliť krízový štáb.

Primátor však zdôraznil, že opatrenia musia začať platiť pre celý okres, nie len pre mesto Nitra. Konať by sa počas víkendu malo aj plošné testovanie, zatiaľ je k dispozícii 60-tisíc testov, ktoré sú na sklade, čaká sa ich dodanie do okresu. Testovať by sa malo 3 dni na 40 odberových miestach. Pacientov už prevážajú aj do iných nemocníc. Na tvrdý lockdown vyzývajú aj zdravotníci.

Správu budeme aktualizovať.