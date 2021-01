Minister Gröhling prichádza s veľkou zmenou. Týkať sa bude externých študentov na vysokých školách

Externé štúdium na vysokej škole, ktoré trvá dlhšie ako denné štúdium, sa bude krátiť. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Šéf rezortu školstva je rád, že k tejto zmene, ktorá bude zahrnutá v novele zákona o vysokých školách, prichádza. “Externé aj denné štúdium bude mať rovnakú dĺžku, ako je to v zahraničí, teda tri roky na bakalárskom stupni štúdia a dva roky na magisterskom alebo inžinierskom stupni štúdia,” ozrejmil minister školstva.

Za kvalitu zodpovedá škola

Škola bude podľa šéfa rezortu školstva zodpovedať za kvalitu štúdia a za to, aby zabezpečila požadovanú úroveň. “Externé štúdium sa začalo považovať za menej hodnotné s tým, že tam potrebujeme o jeden rok navyše. Toto je však problém vysokej školy. Nech sa postará o to, aby aj to externé vzdelávanie bolo natoľko kvalitné, že ho budeme vedieť realizovať v rámci piatich rokov. Kontrolu jeho kvality bude robiť akreditačná agentúra,” dodal minister.

V súčasnosti platí, že externé štúdium na bakalárskom stupni trvá štyri roky a na magisterskom alebo inžinierskom stupni tri roky. Táto zmena platí od roku 2013 a mala priniesť vyššiu kvalitu vzdelania pre externých študentov.