Nikto nevie, ako sa sem dostala a kto ju zabil. Po 52 rokoch sa podarilo identifikovať ženu z Mohavskej púšte

V posledných rokoch sa vďaka moderným technológiám podarilo uzavrieť viacero prípadov, s ktorými si polícia nedokázala dať rady celé roky, ba dokonca desaťročia. Vďaka DNA analýze a genealógii dostala konečne meno aj žena, ktorej telo sa našlo v Mohavskej púšti pred vyše 50 rokmi.

Našli ju v púšti vo vreci

V januári v roku 1971 natrafila skupina poľovníkov v odľahlej časti Mohavskej púšte plátenné vrece na vrchu zviazané bielym bavlneným lanom a s nápisom Deer-Pak Ames Harris Neville Co. Ako informuje All That Is Interesting, bolo v ňom telo ženy, ktorej identita ostávala záhadou dlhých 52 rokov.

Aj keď si je polícia istá, že bola žena zavraždená, nepodarilo sa zistiť, ako presne zomrela. Odhadovalo sa, že v čase úmrtia mala obeť 35 až 40 rokov a podľa portálu The Crime Wire mala na bruchu dlhú jazvu ako po cisárskom reze. Analýza kostí ukázala, že zrejme dlhodobo nosila na prste obrúčku. Bola nefajčiarkou a nechty mala starostlivo upravené.

Žena mala oblečenú farebnú blúzku s dlhými rukávmi , dlhý čierny kardigán a oranžové nohavice. Na nohách mala čierne kožené členkové čižmy. V nádeji, že ju dokáže identifikovať jej zubár, zubárske záznamy zavraždenej boli zdieľané v odborných časopisoch po celej krajine, avšak bez výsledku.

Polícia stále pátra po vrahovi

Polícia poverila aj umelca vytvorením jej profilu na základe nájdených pozostatkov. Podľa CBS News bola kresba sprístupnená verejnosti, neozval sa však nikto, kto by ženu poznal. Následne sa v prípade nič neudialo až do roku 1999, kedy vznikla špeciálna jednotka Special Investigation Unit (SIU) na vyšetrovanie dovtedy nevyriešených prípadov.

V roku 2001 bol prípad Jane Doe z Mohavskej púšte pridelený vyšetrovateľke Lori Millerovej. Opäť sa ale zdalo, že všetky stopy vedú do slepých uličiek. V roku 2022 sa forenzná genealogická spoločnosť z Texasu napokon ozvala miestnemu šerifovi v nádeji, že moderná DNA analýza pomôže konečne odhaliť identitu zavraždenej ženy.

Šerifova kancelária s návrhom súhlasila a na výskum dokonca prispela sumou 1 000 dolárov. To ale nestačilo, šerif sa tak s prosbou o pomoc musel obrátiť na verejnosť. V priebehu 5 dní sa napokon podarilo vyzbierať 6 500 dolárov a pátranie mohlo začať. 23. januára 2023 sa podarilo zistiť, že zavraždenou ženou je Colleen Audrey Rice.

Colleen sa narodila v roku 1931 v Ohiu. V roku 1946 sa vydala za Williama Davisa. V čase, keď zomrela, mohla mať 39 rokov, nepodarilo sa potvrdiť, či naozaj mala deti. Polícii sa podarilo kontaktovať Colleeninu rodinu. Tá ale tvrdí, že žena s nimi nekomunikovala a vedeli toho o nej len málo. Nie je tak známe ani to, prečo pricestovala do Arizony a čo tam robila. Polícia má v pláne aj naďalej pátrať po vrahoch, ktorí ju o život pripravili.