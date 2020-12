Niektorí ľudia majú pijavice ako svojich domácich miláčikov. Dokonca ich kŕmia svojou vlastnou krvou

Ak niekto povie, že má domáceho miláčika, zvyčajne si predstavíme psa, mačku prípadne zajaca. V raritnejšom prípade to môže byť nejaký had alebo pavúk v teráriu. Asi ale ťažko by niekoho napadala myšlienka, že existujú ľudia, ktorí ako domácich miláčikov chovajú pijavice.

Obľúbené v medicíne

Treba poznamenať, že v niektorých prípadoch ľudia chovajú pijavice doma zo zdravotných dôvodov. Využívanie pijavíc v medicíne je pritom známe už tisícročia. Nie tak dávno, napríklad aj vo Viktoriánskej ére sa pijavice používali na širokú škálu problémov. A tak sa prikladaním pijavíc liečila rovnako bolesť hlavy, ale tiež aj nymfonania, uvádza portál Science Alert.

Aj moderná medicína využíva v niektorých prípadoch pijavice. Britská vládna agentúra National Health Service píše, že pijavice nachádzajú svoje využitie najmä v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii a tiež sa môžu využívať na zlepšenie prietoku krvi v oblasti, kde je zlý krvný obeh. Pijavice na týchto miestach efektívne odstraňujú nechcenú krv.

Domáci miláčik

Iné je to však u ľudí, ktorí chovajú pijavice iba pre vlastné potešenie. Science Alert opisuje chovateľ menom Ariane Khomjani, podľa ktorého sú to úžasné zvedavé tvory a skvelé domáce zvieratá. Ariene vlastní aj jednu z najväčších pijavíc na svete – Pijavicu byvoliu (Hirudinaria manillensis) pochádzajú z Ázie.

Ariene kŕmi pijavice svojou krvou. Po priložení na kožu pijavica pichne do hostiteľa svoje sliny, ktoré obsahujú anestetikum a tiež látky pôsobiace proti zrážaniu krvi. Následne sa zahryzne a saje krv.

Podľa Ariene človek celý proces necíti a to ani pri obrovských byvolích pijaviciach, hoci uznáva, že prvotný proces môže trochu bolieť. Medzi jednotlivými nakŕmeniami môže prejsť aj rok.

Iný chovateľ tvrdí, v článku na portáli IFL Science, že kŕmil pijavicu 20 minút, ale potom mu rana krvácala ešte 18 hodín, kvôli látkam potláčajúcim zrážanlivosť krvi.

Ak by vás článok inšpiroval (čo nepredpokladáme) a rozhodli by ste sa tiež chovať pijavice, mali by ste vedieť, že existuje mierne riziko, najmä pri kŕmení vlastnou krvou. Môže prísť k zaneseniu infekcie a niektorí ľudia môžu byť na sliny pijavíc alergickí.