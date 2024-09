Niečo také sa v Česko Slovensko má talent ešte nestalo. Keď Kamila rozpovedala svoj príbeh, padla sánka aj porotcom

Od začiatku tejto talentovej šou v nej mali diváci možnosť vidieť množstvo talentovaných ľudí a zároveň si vypočuť nespočetne silných a motivujúcich príbehov. Takýto dojímavý príbeh sa dostal na obrazovky aj tento rok a hneď v druhej odvysielanej epizóde môžu diváci počuť niečo, čo ich chytí za srdce.

Okrem toho, že bude druhá epizóda šou Česko Slovensko má talent premiérou Márie Čírovej v porote, prinesie tiež srdcervúci príbeh. Vďaka tejto šou sa totiž spojili dve sestry, ktoré v detstve rozdelili a obe žili v iných rodinách.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Našli sa vďaka šou

Už dnes TV JOJ odvysiela neuveriteľný príbeh. Keď totiž na pódium vystúpi Kamila Drafiová, nebudete veriť tomu, čo z jej úst začujete. Kamila je raperka, ktorá si píše vlastné texty a do svojich piesní vkladá svoje pocity. Jej snom je venovať sa hudbe.

„Táto talentová šou mi priniesla niečo veľmi pekné do života,“ povedala Kamila porotcom po tom, ako pred nich predstúpila. Porotcovia boli najprv zmätení z toho, že použila minulý čas a začali zisťovať, prečo hovorí o tom, že jej šou zmenila život napriek tomu, že v nej ešte nevystúpila. To, čo im prezradila, však rozhodne nečakali.

„Vďaka talentovej šou som vlastne mala možnosť spoznať moju biologickú sestru, ktorá minulý rok vyhrala finále – Anna Slížová,“ prezradila Kamila.

Kamila vysvetlila, že obe sestry sú adoptované, avšak inými rodinami. Sestry pritom od seba dvadsaťštyri rokov, teda celý život, bývali len 30 kilometrov a netušili o tom.

Ako však prišla na to, že Anna, víťazka ČSMT je jej sestra? V detskom domove si totiž pamätali, že si ju adoptovali Slížovci a Kamilina mama si zas pamätala na to, ako Anna vyzerala. Keď teda spolu pozerali túto šou, jej mama jej povedala, že to je pravdepodobne jej sestra.

Celý ich príbeh, ako aj ich spoločnú pieseň, ktorá hovorí o ich opätovnom stretnutí, si môžete pozrieť už dnes večer na obrazovkách TV JOJ.