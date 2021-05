Dostali ste zatiaľ len prvú dávku vakcíny? Pozrite sa, na koľko percent ste chránení podľa typu očkovacej látky

Spočiatku sa zdalo, že ide očkovanie pomaly. V posledných týždňoch sa však na rad dostali už aj mladí ľudia. Časť už má za sebou prvú dávku vakcíny proti koronavírusu. Čo to znamená a do akej miery ste chránení?

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 601 860, za predchádzajúci deň pribudlo 22 692 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 759 094 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 5 787 ľudí. Časový rozostup medzi prvou a druhou dávkou vakcíny sa líši v závislosti od toho, akú vakcínu ste dostali. Predpovedať, do akej miery nás bude chrániť prvá dávka vakcíny, nie je také jednoduché, píše portál Science Alert. Čo však hovoria doteraz získané údaje?

Pfizer-BioNTech chráni aspoň na 80 %

Vakcína od spoločnosti Pfizer-BioNTech je podľa odborníkov účinná najmenej na 52,4 % medzi prvou a druhou dávkou, informuje FDA. Toto číslo však ráta s 11 dňami, ktoré sú potrebné na to, aby začala byť vpichnutá vakcína účinná. Vzhľadom na všetky okolnosti sa teda účinnosť vakcíny Pfizer-BioNTech po prvej dávke môže pohybovať medzi 29,5 % až 84,5 %. Čísla sú takto stanovené preto, lebo po prvej dávke vakcíny sa nakazilo len málo ľudí.

Vakcína Pfizer-BioNTech však bola účinná na 100 % pokiaľ ide o ochranu pred hospitalizáciou a úmrtím pacientov. Súčasťou tejto časti štúdie však bolo málo ľudí, v rámci klinickej štúdie mali vážne symptómy koronavírusu len 4 ľudia po tom, čo im namiesto vakcíny bolo vpichnuté placebo. Podľa odborníkov však platí, že už po prvej dávke vakcíny je na 80 a až 90 % pravdepodobné, že vás pred koronavírusom ochráni.

Moderna chráni aspoň na 80 %

Čo sa Moderny týka, percentá sa po prvej dávke vakcíny pohybujú medzi 43,5 % až 84,5 %. Moderna vás ochráni s 69,5 % istotou, ak zarátame aj 13-dňový časový úsek, ktorý je potrebný na to, aby vakcína začala naplno účinkovať. Vo výskume týkajúcom sa Moderny približne 7 % účastníkov nedostalo druhú dávku vakcíny. V tejto skupine ľudí bola vakcína 14 dní po podaní účinná na 50,8 %. Po 14 dňoch účinnosť vzrástla na 92,1 %.

AstraZeneca chráni aspoň na 70 %

Účinnosť tejto očkovacej látky po jedinej dávke dosahuje hranicu 76 %. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The Lancet, ochrana by mala trvať najmenej 90 dní. Okrem toho, vakcína by vás mala na 100 % ochrániť pred hospitalizáciou.

Johnson & Johnson chráni aspoň na 66 %

Pri skúmaní účinkov tejto vakcíny sa vedci zameriavali skôr na to, do akej miery chráni pred miernymi a vážnymi príznakmi koronavírusu. Vakcína začala byť plne účinná už po 14 dňoch od podania prvej dávky, po 28 dňoch by mala byť účinná na 66,1 %. Účinnosť tejto očkovacej látky sa však môže v niektorých krajinách líšiť, a to v závislosti od toho, aké varianty koronavírusu sa tam vyskytujú.

Čo vlastne tieto čísla znamenajú?

Ak účinnosť vakcíny dosahuje 80 %, znamená to, že 80 % ľudí je po prvej dávke vakcíny plne chránených a 20 % nie. Po druhej dávke sa zvyšuje kvalita imunitnej reakcie, ako aj jej trvanie. U tých, ktorí po prvej dávke nie sú plne chránení, sa tento efekt môže dostaviť po druhej dávke vakcíny. Niektorí ľudia nemusia byť chránení ani po druhej dávke, pretože ich imunitný systém nereaguje. Štúdia z Anglicka ukázala, že jediná dávka vakcíny Pfizer alebo AstraZeneca zníži riziko prenosu symptomatického ochorenia v rámci rodiny až o 50 %.