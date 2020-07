Nie sú to plastové tašky ani fľaše. Vedci odhalili hlavnú príčinu znečistenia oceánov mikroplastami

Posledné roky sa o nich hovorí veľa. Oceány a moria sú plné mikroplastov, nachádzame ich v telách uhynutých živočíchov, dokonca aj v najhlbších priekopách svetového oceánu. Videli sme nespočetné množstvo záberov plastovými fľašami, taškami a rybárskymi sieťami znečistených riek, pláží a pobreží, ktoré nás presvedčili, že mikroplasty sú vážnym environmentálnym problémom. Všetko je ale zrejme inak, ako sme doposiaľ predpokladali. Problém ostáva, jeho pôvod je však oveľa komplikovanejší.

Až doposiaľ sa predpokladalo, že mikroplasty sa do svetového oceánu dostávajú na hladinách znečistených riek, poprípade vznikajú rozpadom plastového odpadu priamo v moriach a oceánoch. Nová štúdia Nórskeho inštitútu pre výskum atmosféry (NILU) však ukazuje, že hlavný zdroj znečistenia oceánov mikroplastami musíme hľadať inde. Príčinou je vietor a zdrojom znečistenia pneumatiky aút, informuje v tlačovej správe NILU.

Nielen rieky, ale aj vietor

Viac ako 140-tisíc ton mikroplastov je odviatych každý rok z našich ciest do svetového oceánu, ukazuje nová štúdia nórskych odborníkov zverejnená v prestížnom vedeckom časopise Nature. Ďalších podľa modelov približne 48-tisíc ton mikroplastov vietor ročne transportuje do odľahlých snehom, alebo ľadom pokrytých oblastí.

Výskum odborníkov poskytuje nový pohľad do problematiky znečistenia sveta mikroplastami. Minulé štúdie preukázali, že väčšinu malých plastových úlomkov do oceánov a morí privedú znečistené rieky. Nový výskum ale ukazuje, že minimálne rovnaké množstvo odpadu do svetového oceánu prináša aj činnosť vetra.

Pneumatika stratí 4 kg hmotnosti

Vetrom prenesené mikroplasty podľa novej štúdie pochádzajú najmä z dopravy. Ide o mikroplasty vznikajúce v dôsledku opotrebovania pneumatík a bŕzd na automobiloch. Najväčšími znečistovateľmi sú z tohto uhla pohľadu najmä husto osídlené oblasti, ako napríklad východné pobrežie USA, Európa či juhovýchodná Ázia.

Podľa výskumníkov počas opotrebovania prichádza jedna pneumatika približne o 4 kg svojej váhy. Plastové úlomky sú potom unášané vetrom, vzdialenosť dopadu pritom závisí najmä od ich veľkosti a hmotnosti, ale aj podmienok počasia. Vedci novým výskumom upozorňujú aj na to, ako málo toho zatiaľ o problematike znečistenia planéty mikroplastami vieme a dodávajú tiež, že doposiaľ nie sú známe všetky možné dopady mikroplastov na zdravie človeka ako aj rôzne ekosystémy.