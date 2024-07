Nie je to mačka a ľudia zúria: Tvorcovia Hello Kitty prezradili šokujúcu vec o obľúbenej postavičke

Mnoho detí, ale aj dospelých miluje roztomilú postavičku Hello Kitty. A väčšina zrejme žije v tom, že je to mačiatko. Podľa tvorcov ste ale na omyle, v skutočnosti je to britské dievčatko. Ľuďom to nejde do hlavy a niečo také odmietajú pripustiť.

Hello Kitty nie je mačka

Ako informuje Mail Online, postavička Hello Kitty nie je mačkou, ako si mnohí myslia a ako napovedá aj jej výzor. Ikonická postavička z dielne japonskej spoločnosti Sanrio tento rok oslavuje 50 rokov. Je jednou z najobľúbenejších kreslených postavičiek na svete a ročne zarobí približne 5 miliárd dolárov. Málokto ale vie, že Hello Kitty ani nie je jej pravé meno.

„V skutočnosti je to dievčatko, ktoré sa narodilo a vyrastalo na predmestí Londýna,“ prezradila pre NBC Jill Cook, riaditeľka pre rozvoj obchodu spoločnosti Sanrio. Z webu Sanrio sa tiež dozvedáme, že jej skutočné meno je Kitty White, narodeniny oslavuje 1. novembra a má dokonca aj dvojča menom Mimmy. Má aj domáceho miláčika, mačku menom Charmy Kitty. Napriek tomu, že Kitty White má fúzy a mačacie uši, je to ľudské dieťa.

Ľudia sú nespokojní

Cook dodáva, že jej hlavným posolstvom je priateľstvo a porozumenie a prekonáva všetky bariéry, či už jazykové alebo kultúrne. Jednoducho, rozumie jej každý. Mnoho ľudí žije v domnienke, že postavička sa volá Hello Kitty a je to mačka, no nie je to tak. Podľa oficiálneho webu Sanrio, rodičia Kitty sa volajú George a Mary, jej krvná skupina je A a narodila sa v znamení Škorpióna.

the meaning of hello kitty pic.twitter.com/MZV6TO5bsS — /ᐠ – ˕ -マ (@lovesickdoe) July 9, 2024

Informácia, že postavička je v skutočnosti dievčatko a nie mačka, vyvolala v ľuďoch pobúrenie a reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Mnohí sa pýtajú, prečo má fúzy a mačacie uši, keď to nie je mačka. Ďalší poukazujú na pomenovanie Kitty. Jednoducho odmietajú pripustiť, že naozaj nejde o mačku. Celé to považujú za podvod a majú pocit, že boli oklamaní.

Niektorí sa pýtajú, na čom Cook fičí, dodávajú, že postavička sa jednoducho vždy bude pre nich volať Hello Kitty a vždy to bude mačka. Tvorcovia ale poukazujú na to, že na rozdiel od štvornohých miláčikov sa Kitty nikdy nepohybovala po štyroch, chodí ako človek, nie ako zviera.