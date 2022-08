Neznáma Chorvátska Kalifornia: „Tajný“ unikát prináša najkrajšie piesočnaté pláže Chorvátska a tyrkysové more

Chorvátsko ukrýva množstvo unikátov a preto dokáže stále prekvapiť aj ľudí, ktorí sa sem pravidelne vracajú užívať si svoje dovolenkové chvíle. Dnes si bližšie predstavíme ďalší, ktorý môže pokojne dostať prívlastok „tajný pre masovú turistiku“. Je ním ústie rieky Neretva, ktoré dostalo prezývku „Chorvátska Kalifornia“ a je výnimočné hneď v niekoľkých veciach. Ak sa teda chystáte na juh tejto krajiny, môžete si z preplnených turistických miest odskočiť sem a užiť si Chorvátsko inak.

V článku sa dozviete aj: Kde sa nachádza ústie rieky Neretva?

Čím je výnimočné?

Aké unikátne pláže tu nájdete?

Pre koho sú ideálnym zážitkom?

Čo nezvyčajné tu môžete vyskúšať a ochutnať?

Delta rieky Neretva

Rieka Neretva prechádza Bosnou a Hercegovinou a Chorvátskom, kde sa ale nachádza iba jej malá, približne 20 kilometrová časť. No je o to výnimočnejšia.

Pramení v Dinárskych horách a odtiaľ prechádza cez hranice až k Jadranskému moru, kde sa nachádza miesto, o ktorom hovoríme. Delta, teda rozvetvené ústie rieky Neretva, tu vytvára prírodný úkaz, ktorý poteší milovníkov nevšedných miest, no je podstatný aj čo sa týka poľnohospodárstva alebo prírodného bohatstva.

Jedno z najunikátnejších miest Chorvátska

Ako uvádza blog SoloSophie, ide o jedno z najkrajších a najvýnimočnejších miest Chorvátska vôbec. A ak ste o ňom ešte nepočuli, to vôbec nevadí, práve naopak. Stále ide o skrytý klenot, kde sa vyhnete masám turistov a užijete si nevšedný zážitok. Lákavý je už iba vďaka svojej prezývke – „Chorvátska Kalifornia“, ktorá nevznikla vôbec náhodou.

Plytké piesočnaté pláže

Ak patríte medzi milovníkov piesočnatých pláží a uprednostňujete ich pred tými kamienkovými, práve na tomto mieste v Chorvátsku si možno prídete na svoje. Pri meste Ploče, kde sa rieka vlieva do Jadranského mora, sa nachádzajú hneď dve piesočnaté pláže, ktoré sú ideálne na letné dobrodružstvo. Sú rozsiahle a plytké, ich piesok je jemný a voda azúrovo modrá.

The Guardian opisuje výnimočnosť tohto miesta aj v tom, že sa nachádza iba necelé 2 hodiny od obľúbeného Dubrovníka, no ponúka pokoj a úplne iný zážitok. Približne hodinu severne zas nájdete obľúbenú letnú destináciu Makarská, ktorú rovnako navštevuje aj mnoho Slovákov. Preto ak sa do týchto končín chystáte a budete túžiť po pokoji, môžete vyraziť napríklad sem.

Dlhá pláž, kde si nájdete miesto iba pre seba

Návštevníci na stránke BeachSearcher neskrývali svoje nadšenie z pláží na delte Neretva. „Je to veľmi pekná piesočnatá pláž a dlhá, takže nie je príliš preplnená,“ napísal jeden.

Ďalší zdôraznil, že je rajom pre windsurferov či kitesurferov. Dôvodom je práve plytká voda, za ktorou sem prichádzajú z rôznych kútov sveta. A pohľad na nich je zážitkom samým o sebe.

Natural Croatia hovorí o miestnej piesočnatej pláži ako o najkrajšej v Chorvátsku vôbec. Dôvodom je aj to, že na jednej jej strane sa nachádza rieka, na druhej už more. Voda je príjemne studená a počas horúcich dní prináša želané osvieženie.

Jemný piesok a dlhé prechádzky v mori

Kvôli plytkému pobrežiu sa pripravte na to, že prudké klesanie hladiny vody pri plážach tu nezažijete. Skôr naopak a preto sú vhodné napríklad pre rodiny s deťmi či ľudí, ktorí si nie sú istí v plávaní a preto sa možno boja hlbokého mora. LifeAdventures spomína, že v delte rieky sa nachádza množstvo miest s plytkou vodou, ktorá siaha možno po kolená.

Na niektorých miestach sa môžete takto prechádzať stovky metrov alebo si sadnúť k brehu a pozorovať výnimoční scenérie doplnené o adrenalínových športovcov, užívajúcich si more, piesok a vietor.

Výnimočné prírodné bohatstvo

Toto miesto je však unikátom aj z iného dôvodu. Nachádza sa tu cez 300 druhov vtákov, čo z neho robí významnú ornitologickú a celkovo druhú najväčšiu oblasť svojho v Európe. Môžete sa pomedzi močiarmi povoziť člnom a spoznať unikátny prírodný biotop.

Navyše, nie iba plytké piesočnaté pláže, ale aj množstvo zelene a ovocné či zeleninové plantáže sú typické pre toto miesto. Celkovo sa pozdĺž rieky pestujú mandarínky, nektárinky, hrozno či citróny a mnoho ďalšieho. Z vtáčej perspektívy na delte Neretva zaujmú predovšetkým tieto políčka, ktoré akoby vytvárali sýto zelené labyrinty. Celkovo sa toto územie rozprestiera až na 20-tisíc hektároch pôdy, uvádza Adriatic.

Práve vďaka mandarínkam je táto oblasť preslávená a v čase ich zberu sem prichádza množstvo návštevníkov, aby sa mohli podieľať na ich zbere.

Netradičné špeciality pre skutočných gurmánov

Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa na tomto mieste nachádzali predovšetkým močiare a ľudia, ktorí tu žili, to nemali najjednoduchšie. Preto, aby sa uživili, museli sa vynájsť. Práve tak vnikli ich špeciality ako úhorí guláš či žaby, ktoré sú dnes typické pre toto miesto.