Nevesta vyhnala zo svadby svoju vlastnú sestru. Nesplnila požiadavku, na ktorej trvala, takúto reakciu však nečakala

Je bežné, že si snúbenci počas plánovania svadby určia pravidlá, ktorých by sa mali všetci držať. Niektorí ľudia sa ich však nedržia, a to ani v prípade, že nevesta vyslovene požiada, ako majú prísť ľudia oblečení. Čo však v prípade, že ide o vašu blízku rodinu?

Portál Tyla upozornil na prípad nevesty, ktorá si vymyslela vlastné pravidlá, čo sa týka oblečenia na jej svadbe. Spolu so snúbencom vytvorili farebnú škálu, ktorú ich hostia majú mať na svadbe. Rozhodla sa, že ľudia, ktorí sú jej hostia, by mali byť oblečení v žltej farbe, pretože to je jej obľúbená farba. Hostia, ktorí patria k jej manželovi, majú mať na sebe modrú farbu.

Nevesta mala jasné pravidlá

Ich spoloční priatelia mali prísť zase v zelenej farbe. Všetci hostia podmienky dostali a nevesta verila, že to bude veľmi pekné na svadobných fotografiách. Zatiaľ čo väčšina hostí bola viac než šťastná, že môžu požiadavku splniť, jedna osoba bola rozhodnutá, že to nedodrží. Zhodou náhod to bola jej vlastná sestra, ktorá povedala, že žltú farbu proste neznáša a príde vo fialových šatách.

„Povedala som jej, že ak nepríde v žltej, vyhodím ju,“ prezradila nevesta. Jej sestra však na svadbu aj tak prišla vo fialových šatách, takže ju vyhodila. „Nechcela odísť, kým som sa jej nezačala vyhrážať ochrankou. Zvyšok svadby prebehol hladko, ale potom sa moji rodičia hnevali, že som Jen vyhodila. Vysvetlila som im, že som všetkých varovala, že ich zo svadby vyhodím, ak to nebudú dodržiavať a oni mi povedali, že si mysleli, že je to vtip.“

Zo svadby vyhodila svoju sestru

Ďalej im vysvetlila, že je to jej svadba a jej pravidlá, a keďže si ju ešte aj sama platí, môže si robiť, čo uzná za vhodné. „Ak sa im nepáčilo, nemuseli prísť.“ Napriek tomu jej rodičia povedali, že je od nej kruté, keď svoju sestru vyhodila pre niečo také triviálne. Na sociálnych sieťach však dostala rôzne reakcie.

Kým niektorí si myslia, že takéto pravidlá sú hlúpe, iní sú presvedčení, že by sa mali rešpektovať, pokiaľ chcete ísť niekomu na svadbu. „Ak nemal nikto iný problém s týmito pravidlami, tak to predsa nemohlo byť také ťažké.“ „Existuje predsa veľa odtieňov farieb, nerozumiem tomu.“ „Možno to prehnala, keď ju vyhnala, ale ona mala pravidlá rešpektovať.“