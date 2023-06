Neuveriteľných 40 dní prežili samy v kolumbijskej Amazónii: Našli štyri nezvestné deti, ktoré zmizli po páde lietadla

Štyri domorodé deti, ktoré pred 40 dňami prežili haváriu malého lietadla, sa našli živé v amazonskom dažďovom pralese na území Kolumbie. Prostredníctvom sociálnej siete Twitter o tom v noci na sobotu informoval kolumbijský prezident Gustavo Petro, uviedla agentúra AFP.

Petro na Twitteri zverejnil aj fotografiu niekoľkých príslušníkov armády a domorodých obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na operácii na vypátranie a záchranu súrodencov vo veku 13, 9, 4 a jeden rok.

Deti boli samy, keď ich pátrači našli. Momentálne sa o ne starajú lekári, informoval Petro novinárov po návrate do Bogoty z Kuby, kde podpísal dohodu o prímerí so zástupcami povstaleckej skupiny Národná oslobodzovacia armáda.

K havárii došlo 1. mája

K havárii lietadla došlo 1. mája v skorých ranných hodinách, keď jednomotorové vrtuľové lietadlo Cessna so siedmimi cestujúcimi a pilotom oznámilo, že stroj má poruchu motora. Malé lietadlo sa následne stratilo z radarov.

Dva týždne po havárii, 16. mája, pátrací tím v hustom poraste dažďového pralesa našiel vrak lietadla a vyzdvihol aj mŕtve telá troch dospelých – vrátane matky štvorice detí. Deti – tri dievčatá a jeden chlapec – sa však nikde nenašli.

Pátranie zintenzívnili

Keďže kolumbijská armáda mala indície, že deti by mohli byť nažive, zintenzívnila po nich pátranie a do oblasti vyslala 150 vojakov so psami, aby súrodencov vystopovali. Pri pátraní pomáhali aj desiatky dobrovoľníkov z domorodých kmeňov.