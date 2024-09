Neuveriteľné, čo si dokážu psy zapamätať. Vedci zistili, že si na to spomenú aj po 2 rokoch

Psy si dokážu uložiť do dlhodobej pamäti názvy hračiek a spomenúť si na ne o dva roky, uvádza nová štúdia zverejnená 4. septembra v odbornom žurnále Biology Letters, píše TASR. Autormi štúdie je trojica etológov z Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti, ktorá skúmala dlhodobú pamäť psov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predchádzajúci výskum zistil, že psy si dokážu spojiť ľudské slová a hračky. Ak pes dostane pokyn, aby priniesol „pískatko“, dokáže ignorovať ostatné hračky a aportuje konkrétnu hračku. Niektoré plemená majú na plnenie týchto úloh väčšie nadanie ako iné, rozdiely boli tiež badateľné medzi jednotlivými psami v rámci jedného plemena. Najlepšie psy dostali označenie „psy nadané na učenie slov“.

Vedci si v rámci novej štúdie položili otázku, či spojenie pri psoch vzniklo častým používaním predmetu, alebo či sa uchováva v dlhodobej pamäti. Na overenie teórie podrobili pokusu päť psov vycvičených v minulosti tak, aby si spájali ľudské slová s hračkami a aby ich na povel aportovali.

Po dvoch rokoch psy jednotlivo otestovali

Každého psa vycvičili spájať si mená s 12 hračkami, ktoré dovtedy nepoznal. Po dôkladnom upevnení vedomostí vedci hračky na dva roky odložili a po dvoch rokoch psy jednotlivo otestovali – každú testovaciu hračku im ukázali a vo vedľajšej miestnosti ich zamiešali medzi hračky, ktoré psy poznali. Vedci potom vyslovením mena hračky dali psom povel, aby ju aportovali. Každého psa pri každej hračke otestovali dva razy.

Výskumníci zistili, že psy boli celkovo úspešné v 44 percentách prípadov, niektoré však dosiahli úspešnosť až 60 percent. Vedci poukazujú na to, že percentuálna úspešnosť výrazne presahuje štatistickú pravdepodobnosť úspešného náhodného výberu. Jasne to dokazuje, že psy si mená hračiek na dva roky uložili do dlhodobej pamäti, uvádzajú vedci.

Výskum podľa vedcov priniesol jedinečnú príležitosť skúmať schopnosť uchovávania označení vecí v pamäti pri druhoch neschopných reči.