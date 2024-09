Netflix už prestane fungovať na ďalších zariadeniach, tentoraz dostanú stopku tie od Apple. Možno ich používate aj vy

Technologický gigant Apple už v týchto dňoch spustí novú generáciu operačných systémov iOS či iPadOS s poradovým číslom 18. V súvislosti s tým ohlásil nečakané novinky aj streamovací gigant Netflix. Tie ale niektorých majiteľov zariadení od Apple rozhodne nepotešia.

Najväčšia spomedzi streamovacích služieb totiž nebude fungovať hneď na niekoľkých zariadeniach. Netflix oznámil, že jeho aplikácia prestane podporovať viaceré staršie zariadenia Apple. Podľa webu 9to5Mac nepôjde až o také staré zariadenia a dodnes ich vlastní a používa aj množstvo Slovákov.

Platforma Netflix ukončí podporu pre staršie modely smartfónov iPhone a tabletov iPad. Po novom nebude poskytovať aktualizácie kompatibilné so zariadeniami, ktoré používajú operačný systém iOS 16. Viacerých majiteľov iPhonov a iPadov to prekvapuje o to viac, že nejde až o také staré zariadenia. Sú medzi nimi modely iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5 (2017) a iPad Pro (1st Generation).

Má to riešenie

Spomínané zariadenia majú tú smolu, že nedostali už ani aktualizáciu na iOS 17, ktorá bude pre aplikáciu Netflixu po novom minimálnou požiadavkou na jej riadne fungovanie.

Majitelia iPhonov a iPadov, ktoré nemajú minimálne iOS 17 si, samozrejme, Netflix vo svojich zariadeniach zapnú stále, no nie cez aplikáciu. Postačiť by na to mal aj obyčajný prehliadač, kde sa bude stačiť do účtu na Netflixe prihlásiť a obsah sledovať cezeň.