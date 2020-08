Netflix už čoskoro uvedie hviezdne obsadený psycho thriller. V hlavných úlohách Spider-Man aj upír z Twilightu

Streamovacie služby všetkého druhu zažívajú kvôli koronavírusovým reštrikciám a zatvoreným kinosálam obrovský boom. Najviac však len jedna z nich. Netflix sa však môže čoskoro naraziť na nedostatok vlastných projektov, pretože stopnuté produkcie seriálov a filmov sa rozbiehajú len veľmi pomaly. Aj napriek tomu však stále dokáže svojich predplatiteľov prekvapovať tým, čo všetko ešte v rukáve má. A nepoľaví ani počas septembra.

Thriller inšpirovaný knižnou predlohou

The Devil All the Time je názov nového psychologického thrilleru, ktorý prekvapí nielen námetom, ale priláka divákov aj mimoriadne hviezdnym obsadením. Hlavné úlohy si totiž strihnú herci Tom Holland (Spider-Man z marveloviek), Robert Pattinson (upír Edward z Twilight ságy), Harry Melling (Dudley z filmového Harryho Pottera) či Bill Skarsgård (Pennywise z hororov IT), informuje web Deadline.

Stremovacia služba Netflix pri príležitosti blížiacej sa premiéry nového filmu zverejnila aj prvý trailer naň. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Novinka je inšpirovaná rovnomennou knižnou predlohou autora Donalda Raya Pollocka a sleduje život niekoľkých postáv vyrovnávajúcich sa so svojím pohnutým osudom zničeným 2. svetovou vojnou.

Hviezdne obsadená a režírovaná novinka

Každý z hercov (a že ich teda bude požehnane) stvárni charakterovo rozličnú postavu nejakým spôsobom upínajúcu sa k Bohu. Holland sa predstaví ako Arvin Eugene Russel, ktorý odmieta žiť v nespravodlivom svete. Chýbať nebudú ani zlosynovia. Jedného si zahrá práve Pattinson. Jeho postava menom Preston Teagard je bezbožným kňazom, ktorý sa spolu so zlým tamojším šerifom (hrá ho Sebastian Stan z marveloviek Avengers) potuluje v Arvinovom okolí práve v čase, keď sa snaží prísť na zmysel života.

Skarsgård stvárni postavu kedysi mučeného vojnového veterána, ktorý sa zúfalo modlí, aby zachránil svoju manželku Charlotte (hrá ju Haley Bennett známa z filmov Equalizer či Marley a ja) pred istou smrťou na rakovinu.

Samozrejme, tu ale hviezdne obsadenie novinky The Devil All the Time nekončí. V snímke a objaví aj Riley Keough (známa z filmov Záhada Silver Lake či Jack stavia dom), Jason Clarke (Cyntoryn zvieratiek, Prvý človek, Veľký Gatsby), Mia Wasikowska (Alica v Krajine zázrakov, Prežijú len milenci), Eliza Scalen (Malé ženy), Douglas Hodge (Joker, Červená volakva, seriál Penny Dreadful) a mnohí ďalší.

O réžiu i scenár sa postaral Antonio Campos, známy aj vďaka krimi seriálu The Sinner (tiež poznáte z Netflixu). S transformáciou knižky na filmu mu pomáhal brat Paulo Campos, pre ktorého ide o scenáristický debut. Jedným z producentov je známy hollywoodsky miláčik Jake Gylenhaal.

Od septembra v knižnici Netflixu

Netflix novinku uvedie 16. septembra 2020, dostupná bude aj pre tunajšie publikum pod distribučným názvom Diabol. No musíte uznať, že už podľa prvého zverejneného traileru nás čaká nielen hviezdami nabitá, ale aj výborne vyskladaná snímka, ktorá bude prepisovať rekordy Netflixu.