Netflix prekvapuje: Nových sérií trojice obľúbených seriálov sa napokon dočkáme ešte tento rok

Koroanvírusová pandémia zasiahla aj produkcie streamovacej služby Netflix. To spôsobilo, že obľúbený poskytovateľ seriálovej a televíznej zábavy začal pridávať čoraz menej nových titulov do svojej ponuky. Problém je to ale dočasný. Produkcie už opäť naplno bežia, nových sérií mnohých obľúbených projektov sa ale dočkáme s oneskorením. Prekvapením však je, že tri očakávané seriály sa vrátia napokon ešte tento rok.

Počas nedávnej online konferencie Netflixu určenej investorom, co-CEO streamovacej služby a riaditeľ programovej divízie Ted Sarandos prezradil, že síce majú aktuálne v ponuke o niečo menej nového obsahu, to sa ale v priebehu roka zmení. Keďže celosvetová pandémia pozastavila produkcie viacerých rozpracovaných projektov, Netflix nemal mnohé novinky dokončené, a preto je toho skrátka teraz menej. Rok 2021 však na Netflixe skutočne bude stáť za to, píše web Coming Soon.

Prekvapenie od Netflixu

Ako Sarandos prezradil, ešte koncom tohto roka sa totiž dočkáme očakávaných nových sérií úspešných seriálov, medzi ktorými nechýba druhá séria fantasy Zaklínač (The Witcher), nová séria seriálu Cobra Kai či tretia séria thrilleru You.

Ide o naozaj potešujúce správy, keďže sa predpokladalo, že na nové série tejto trojice seriálov si počkáme minimálne do roku 2022. Produkčné plány sa však pohli tým správnym smerom a aj napriek komplikáciám sa všetky tri tituly dočkajú uvedenia ešte tento rok.

Pre Netflix je kľúčové, aby boli nové epizódy týchto seriálov uvedené, nakoľko len pred pár dňami vyšli správy, že obľúbenej streamovacej službe klesá počet predplatiteľov. To je spôsobené najmä tým, že služba nič nové neponúka a aj lockdowny sa v mnohých kútoch sveta končia. Ľudia sa tak vracajú naspäť do zamestnaní či škôl a na sledovanie Netflixu majú menej času.

Konkrétne dátumy prezradené neboli, ako Sarandos potvrdil, The Witcher, You aj Cobra Kai budú uvedené v štvrtom kvartáli tohto roka.

Netýka sa to len seriálov

Rovnako ako spomínanej trojice seriálov, sa predplatitelia Netflixu dočkajú ešte tento rok aj uvedenia očakávaných filmov Red Notice s Dwaynom „The Rock“ Johnsonom, Ryanom Reynoldsom (Deadpool) a Gal Gadot (Wonder Woman) v hlavných úlohách, a filmu Escape From Spiderhead s Chrisom Hemsworthom (Thor) v hlavnej úlohe. Obe tieto snímky mali byť uvedené ešte v roku 2020, globálna pandémia však nedovoľovala riadne ich dokončiť. Netflix ich tak odpremiéruje tento rok. V oboch prípadoch má ísť o vysokorozpočtové a akciou nabité projekty.