Nešťastie v Zlatých Moravciach: Len 15-ročné dievča vypadlo zo 6. poschodia

Mladé dievča, pôvodom zo Srbska, vypadlo v Zlatých Moravciach, v Nitrianskom kraji, okolo 7:00 hod. ráno zo 6. poschodia, informuje portál Noviny. „Pád prežila, ale museli ju s ťažkými zraneniami previezť vrtuľníkom do nemocnice do Bratislavy,“ píše portál. Len 15-ročná dievčina mala byť so svojou mamou v meste na prázdninách.

Správu budeme aktualizovať.