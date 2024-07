Nepôjde internet ani televízia: Veľký slovenský operátor hlási výpadky, začnú už dnes a trvať budú niekoľko hodín

Jeden z najväčších slovenských operátorov Orange ohlásil výpadky svojich služieb. Dotknú sa televízie a internetu a prebiehať budú v rôznych časoch na viacerých miestach už dnes 29. júla, ale aj 30. a 31. júla.

Niektoré výpadky budú dlhšie

Spoločnosť upozorňuje na prvé výpadky, ktoré by už v týchto chvíľach mali trvať. Začali o 7:30 a potrvajú až do 16:30. Zasiahli lokality Imeľ, Kátlovce a Klenovec. O 7:30 sa dnes začali výpadky aj v obciach Domaniža a Jastrabá, ktoré ale potrvajú dlhšie, do 21:30.

Bez internetu a televízie budú následne 30. júla obce Kostolec, Oravská Jasenica, Remetské Hámre a Stráňavy, a to od 6:30 do 20:30. Na druhý deň, 31. júla, ich vystriedajú Gajary, kde sa výpadok bude týkať týchto ulíc: 1. mája, Gagarinova, Gajary, Gajary /PC, Gráfova, Hlavná, Levárska, Mládežnícka, Na Riadku, Pivovar, Skuteckého, Športová, Štefánikova, Štúrova, Továrenská, Záhorácka, Záhradná. Potrvá od 09:00 do 14:00.

Orange sa svojim zákazníkom ospravedlnil za komplikácie. „V prípade, že vám po ukončení výpadku nefungujú služby, reštartujte, prosím, vaše zariadenia,“ radí operátor.