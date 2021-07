Nemôžete sa očkovať zo zdravotných dôvodov? Na hraniciach potrebujete potvrdenie aj negatívny PCR test

Osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, nebudú musieť ísť po návrate zo zahraničia do karantény. Musia ale predložiť potvrdenie o tejto skutočnosti a zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín. Vyplýva to z vyhlášky platnej od piatka (9.7.) od 6.00 h, na ktorú upozornil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Všetci, ktorí od piatkového rána vstúpia na územie SR, sú povinní ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na piaty deň. Deti do 12 rokov nebude potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti. Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali. Skončí sa im vtedy, keď ostatným členom.

Plne zaočkovaní majú výnimky

Karanténa však nie je povinná pre plne zaočkovaných ľudí ani pre osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu. Tiež to platí pre nezaočkovaných občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR – musia predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.

Neplatí ani pre nezaočkované osoby, ktoré mali výnimku aj doteraz, ako sú posádky lietadiel, vlakov, vodičov nákladných vozidiel či napríklad pracovníkov pohrebnej služby. Tieto osoby sa stále ale musia registrovať na eHranici.

Pre vybrané profesijné skupiny a pre ľudí v niektorých životných situáciách vznikne povinnosť preukázať sa pri vstupe na Slovensko negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.

Povinnosť karantény sa po novom bude týkať aj nezaočkovaných osôb, ktoré krátkodobo vstupujú alebo opúšťajú územie Slovenskej republiky za účelom účasti na uzavretí manželstva vrátane blízkych osôb snúbencov. Výnimka pre krátkodobý vstup za účelom účasti na pohrebe blízkej osoby však ostáva zachovaná, ak sa nezaočkovaná osoba preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.