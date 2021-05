Nemocničné jedlo ako zabijak. Švajčiarsky výskum ukazuje, ako strava pri hospitalizácii spôsobuje smrť

Zdravá strava je základom toho, aby sme sa dožili vysokého veku v dobrej kondícii. Ak sa nestravujeme správne, prijímame veľké množstvo kalórií a máme malý výdaj, či konzumujeme veľké množstvo vysoko spracovaných potravín, je veľká šanca, že skôr či neskôr, zamierime do nemocnice.

Štúdia uskutočnená na 645 účastníkoch hospitalizovaných s chronickým srdcovým zlyhaním zistila, že u ľudí, ktorí dostávali štandardné nemocničné jedlo v porovnaní s tými, ktorí dostali stravu podľa plánu osobnej výživy, nastalo oveľa vyššie riziko úmrtia.

Zistenia naznačujú, že nedostatok výživy v nemocničnej strave môže spôsobiť ohrozenie zdravia najmä u zraniteľných pacientov, píše portál Science Alert.

“Naša štúdia neposkytuje dôkazy o účinkoch jednotlivých zložiek výživy, ale skôr naznačujú, že celková stratégia poskytovania výživovej podpory je prospešná pre pacientov s chronickým zlyhaním srdca,” vysvetľujú autori v štúdii publikovanej v časopise časopise Journal of the American College of Cardiology.

Dve skupiny ľudí

V štúdii sa zamerali na hospitalizovaných pacientov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna dostala výživovú podporu od vyškoleného dietetika, ktorý im pomohol dosiahnuť energetické, bielkovinové a mikrovýživové ciele pomocou individuálneho prístupu a personalizovaného jedla.

Druhá polovica mala stravu do značnej miery ignorovanú. Počas pobytu dostávali štandardné nemocničné jedlo bez akejkoľvek konzultácie.

Veľké rozdiely

Ako štúdia ukázala, tieto dve skupiny dosiahli významné rozdiely v kvalite a kvantite života. Kým po 180 dňoch zomrela približne štvrtina pacientov z prvej skupiny, pri druhej skupine to bola až tretina. To mimochodom ukazuje, aké nebezpečné chronické zlyhanie srdca je.

Pokus vo Švajčiarsku prebiehal na relatívne malej vzorke a nebol dvojito zaslepený. Aj tak ale minimálne naznačuje, že správne výživové poradenstvo môže mať významný efekt na prežitie pacientov.

Nie je jasné, čo pacienti v skupinách jedli po tom, ako opustili nemocnicu, no zdá sa, že aspoň niektorí z podporovanej skupiny sa riadili radami od dietetika.

Vedci však prízvukujú, že na potvrdenie ich domnienok bude treba urobiť kvalitnejší, lepšie dokumentovaný a rozsiahlejší výskum.