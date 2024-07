Nela Pocisková má prísne výchovné pravidlo, ktoré sa nechystá meniť. Toto svojim deťom tak skoro nedovolí

Okrem toho, že obaja hviezdia na televíznych obrazovkách, v súkromí sú rodičmi dvoch detí. A hoci by sa mohlo zdať, že im ako celebritní rodičia dovolia viac, prísne pravidlo, ktoré musia ich deti dodržiavať, poukazuje na opak.

Starší syn Hektor nedávno oslávil osem rokov a jeho sestra Liliana je od neho o dva roky mladšia. Rodičom Nele Pociskovej a Filipovi Tůmovi robia veľkú radosť, no ako prezradila Nela v Bekimovom horúcom kresle, jedna otázka, ktorú začali dostávať od Hektora, ich poriadne potrápila. Snažia sa však držať prísneho pravidla, ktoré nastavili a nepovoliť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Musela mu to zatrhnúť

Hoci žijeme v digitálnej dobe a mnohé deti sa zabávajú najmä hrami a videami na internete, Neline deti nemajú ani vlastné telefóny, ani tablety. To však neznamená, že po nich netúžia. „Môj syn sa ma pýtal pred spaním: a kedy dostanem telefón?” prezradila herečka otázku, ktorú od Hektora dostala.

„My sme mali obdobie, kedy on už začal byť ako keby už riešil iba hry. Lebo mal na tablete minecrafty a všetky tieto veci. A tak som to stopla tak, že hrá iba raz za týždeň na hodinu. Lebo on je presne ten typ, že jeho to tak strašne baví a on by proste nič iné nerobil, absolútne nič. Tak sme to úplne stopli,” vysvetlila Nela.

Hoci si uvedomuje, že jej deti raz budú telefón potrebovať, zatiaľ sa snaží oddialiť to čo najviac sa len dá. „Ja neviem, ako toto budeme riešiť, že všetci jeho kamaráti, všetci kamaráti z ulice, všetci kamaráti zo školy, že všetci už chodia s telefónmi, hodinkami,” priznala herečka.