Neďaleko Slovenska sa nachádza najlepšie mesto Európy: Ak ste tu neboli, je to veľká chyba, autom ste tu za pár hodín

Ak obľubujete výlety na miesta, kam môžete „vypadnúť“ na krátky výlet, máme pre vás jeden tip. Magazín Time Out zverejnil každoročný rebríček 50 najlepších miest sveta. Určite mnohé z nich stoja za pozornosť a návštevu. Pozreli sme sa, ako v ňom obstáli tie európske a skvelou správou je, že najlepším z celej Európy sa stal Berlín.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rebríčku 50 najlepších miest sveta pre rok 2024 kraľuje New York. Druhé miesto obsadilo hlavné mesto Južnej Afriky Kapské Mesto a za ním už nasleduje Berlín. Stal sa teda najlepším európskym mestom tohto roka. A pre nás je veľmi dobrou správou to, že ho máme za rohom.

Dostanete sa sem aj autom

Berlín je pre Slovákov mimoriadne dostupnou destináciou. Stačí si sadnúť do auta a napríklad z takej Bratislavy ste tu približne za sedem a pol hodiny. Čo je čas porovnateľný s tým, ktorý mnohí Slováci absolvujú pri ceste k moru do Chorvátska.

Dá sa to však aj pohodlnejšie. Do Berlína si môžete zaletieť z Viedne a takýto let spoločnosťou Austrian Airlines trvá asi hodinku dvadsať.

Čo robiť v Berlíne?

Ak do tohto mesta zavítate, s najväčšou pravdepodobnosťou sa nudiť nebudete. Time Out opisuje jeho atmosféru a spomína kluby, bujaré párty či galérie, no okrem toho dýcha aj históriou. Spomeňme napríklad Brandenburskú bránu či Berlínsky múr. Alebo to, čo z neho zostalo.

Berlín sa teší popularite aj na sociálnych sieťach, pretože jeho štýlovosť a virálne podniky či kaviarničky ukazuje množstvo fashion influenceriek, ktoré sem zavítajú, aby si vytvorili štýlový obsah. A darí sa im to úspešne. Ak hľadáte tipy na konkrétne miesta, kde sa najesť alebo si dať kávu, skúste prebrázdiť instagram alebo TikTok a nájdete tam kopec inšpirácií.