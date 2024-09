Neďaleko Slovenska objavili skrytý poklad, volajú ho aj biele zlato: Jeho množstvo je väčšie, ako sa predpokladalo

Ťažba nerastných surovín patrí, pochopiteľne, medzi kľúčové príjmy mnohých štátov. Kým niektoré ložiská geológovia a vedci poznajú dlhé roky, iné sa objavia až po viacerých výskumoch a občas aj pomerne nečakane. To je zrejme aj prípad zo susednej Českej republiky, kde sa má v súčasnosti nachádzať takzvané „biele zlato“. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Takýto prívlastok má v súčasnosti lítium, ktorého potenciál má v blízkej budúcnosti aj naďalej rásť. Lítium je striebrolesklý, vodivý, mäkký kov, o ktorom sa hovorí ako o surovine budúcnosti. Ide totiž o kľúčový materiál, z ktorého sa vyrábajú napríklad batérie do elektrických vozidiel, či smartfónov. Tieto technologické segmenty zažívajú práve v súčasnosti veľký boom a tak krajiny, v ktorých sa surovina vyskytuje, môžu potenciálne ekonomicky vystreliť. To by mal byť prípad susednej Českej republiky.

Tá síce o svojich zásobách v Krušných horách vedela, no podľa prieskumu spoločnosti Zinnwald Lithium by malo ísť o oveľa väčšie množstvo, ako sa pôvodne predpokladalo. Spomínaná firma sa chystá na ťažbu z nemeckej strany hôr už do roku 2030 a jej odhady hovoria, že zásob lítia je až trojnásobne viac. „Výsledné zásoby nerastných surovín sa zvýšili zo 125 000 ton lítia na 429 000 ton,“ povedal pre magazín Bild konateľ spoločnosti Marko Uhlig.

Ekonomický impulz

Prípravy na ťažbu už nejaký čas prebiehajú tiež na českej strane, no ako pri Nemecku, tak aj pri našich susedoch sa vyskytli komplikácie. V prvom rade sú oproti pôvodným plánom potrebné násobne vyššie investície a v Českej republike celý proces zastavil na Štúdii uskutočniteľnosti. Zároveň sa napríklad v meste Bärenstein proti novému závodu protestuje, pričom proti podobným krokom vyjadrili nespokojnosť aj obyvatelia v českom Újezdečku.

Ak by sa projekt u našich západných susedov podarilo dotiahnuť do konca, ekonomicky by si výrazne polepšili. To už avizoval aj premiér Fiala, ktorý hovorí o obrovskej konkurenčnej výhode. „Česko má najväčšie nálezisko lítia v Európe. Pokiaľ ho začneme čoskoro ťažiť a podarí sa nám uskutočniť veľký strategický projekt v podobe výstavby gigafactory, budeme mať obrovskú konkurenčnú výhodu,“ vyjadril sa český premiér s tým, že krajina bude mať veľký potenciál prosperity.