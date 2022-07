Nebývala by na 1. poschodí. Dozorkyňa po hororových príbehoch od väzňov hovorí, na aké bežné veci si máte dávať pozor

Kým danú prácu nevykonávame, často do jej zákulisia nevidíme. Nedokážeme si napríklad predstaviť, čo všetko obnáša práca dozorcu vo väzení. Bývalá dozorkyňa na TikToku prezradila, ako sa jej kvôli tomuto zamestnaniu navždy zmenil život.

Ako jej práca vo väzení zmenila život?

Bývalá väzenská dozorkyňa Taris Shawdae na TikToku prezradila, ktoré veci už nikdy nebude robiť, a to práve kvôli práci s väzňami. Ako informuje portál Daily Mail, jej pohľad na bezpečnosť sa od základu zmenil. Za krátky čas si jej video pozreli milióny ľudí. Kvôli hororovým príbehom, ktoré počula od väzňov, sa Taris rozhodla, že si už nikdy nevezme drink od cudzieho človeka ani nikomu neprezradí, kam sa chystá na dovolenku.

Dodáva, že nikdy nevkročí do domu človeka, ktorého práve spoznala. Odôvodňuje to tým, že priveľa ľudí je kvôli takýmto veciam unášaných a napádaných. Odmieta cestovať sama. Počula priveľa príbehov o tom, ako ľudia násilne zomierajú na cestách, pričom terčom útokom sa často stávajú ženy.

Nikdy nefotí ani nenatáča na video z vonku miesto svojho bydliska. Podľa nej sú ľudia desivo dobrí v pátraní po informáciách, ak sa chcú k človeku dostať, stačí im aj fotografia vášho domu. Taris ďalej vysvetľuje, že sa snaží byť nepredvídateľná a neodchádzať z domu každý deň v tom istom čase. Vyhýba sa tak tomu, aby si ktokoľvek všimol, aký je režim jej dňa.

Necestujte sami, neopúšťajte svojich priateľov na festivaloch

Vždy, keď niekam cestuje, hľadá na svojom aute čokoľvek podozrivé a keď musí prespať v hotelovej izbe, vždy sa uistí, že sú dvere riadne zabezpečené. Vždy, keď ide na prechádzku, všíma si všetko, čo sa okolo nej deje. Navyše, nikdy by nedokázala bývať na prvom poschodí v paneláku kvôli ľahkému prístupu a nikdy by svoje deti nepustila na „prespávačku“ ku kamarátom. Od väzňov si vypočula priveľa príbehov o obťažovaní detí.

Vždy, keď sa zaujíma o pracovnú pozíciu, uistí sa, že to nie je podvod, až potom je ochotná sprístupniť možnému zamestnávateľovi svoje osobné údaje. Aj keď v súčasnosti deti nemá, Taris dodáva, že ak by ich mala, určite by ich fotky neuverejňovala na sociálnych sieťach. Podľa nej tam číha priveľa nebezpečných predátorov.

Upozorňuje, že by sme nikdy nemali odchádzať od priateľov na festivale, nikdy neviete, kto vám v nepozorovanej chvíli môže niečo hodiť do nápoja. Ak niekam cestuje, nikdy nechytá do rúk cudziu batožinu, nemôžete totiž vedieť, či v nej dotyčná osoba nepreváža niečo ilegálne.

V žiadnom prípade by si tiež nesadla do auta s osobou pod vplyvom alkoholu či drog. Na záver dodáva, že by nikdy nezverila svoju kabelku cudzej osobe, a to ani na minútu a nikdy nepúšťa do budovy, v ktorej býva, ľudí, ktorých predtým nevidela.