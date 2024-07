Nebezpečné búrky naďalej pustošia Slovensko: Na týchto miestach hrozia povodne, pre viaceré okresy platia výstrahy

Už od nočných hodín Slovensko opäť trápia búrky. Bolo zaznamenaných už takmer 20-tisíc bleskov. Búrková aktivita aktuálne naberá na sile. Ako informuje iMeteo, so silným lejakom bojuje najmä Banskobystrický kraj, čo spôsobuje rozsiahle problémy na cestách. Neoficiálna zrážkomerná stanica v Banskej Bystrici podľa portálu udáva intenzitu zrážok na úrovni asi 50 milimetrov za hodinu.

Búrky postupujú na severovýchod krajiny. Numerické modely predpovedajú lineárny búrkový systém nad východnou časťou Slovenska. Ten by mal zamieriť aj k juhovýchodu.

Hrozia povodne

V okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Detva a Banská Štiavnica platí výstraha tretieho stupňa pred búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným dažďom. Spadnúť môže 60 milimetrov zrážok za 30 minút. Vietor môže fúkať rýchlosťou 125 km/h. Objaviť sa môžu krúpy s priemerom približne päť centimetrov. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

V týchto okresoch platí aj výstraha druhého stupňa pred povodňami. Pre okresy Žilina – Rajčanka, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Brezno platí výstraha prvého stupňa pred povodňami.

Okrem rizika povodní upozorňuje SHMÚ aj na vysoké teploty. Pre okresy Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky platí druhostupňová výstraha, teploty môžu dosiahnuť 35 stupňov Celzia.

Teploty do 34 stupňov Celzia očakávajú meteorológovia najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji, ale aj v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Platí tam výstraha prvého stupňa.

Na riziko búrok upozorňuje SHMÚ v Banskobystrickom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okrese Prievidza. Výstraha platí do 23.00 h. V niektorých okresoch až do polnoci. Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za pol hodinu, nárazy vetra s rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Vo viacerých okresoch platí druhý stupeň výstrahy.

Buďte opatrní

Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve či pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí. Dôležité je nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt, ideálne v budove chránenej bleskozvodom, prípadne v aute. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Pri búrkach by tiež ľudia mali zamedziť kontaktu s vodivými predmetmi. „Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba,“ podotkol ÚVZ. Preventívne odporučil tiež vypnúť elektronické zariadenia, akými sú mobil, rádio alebo televízor.

Počas turistiky by mali ľudia vyhľadať a prečkať búrku napríklad v chate, útulni, alebo pod prístreškom, ktorý nevyčnieva nad okolitý terén. „Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny,“ ozrejmil úrad.

Pri ústupe pred búrkou odborníci odporúčajú robiť menšie kroky a ruky držať pri sebe. „Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,“ dodali.