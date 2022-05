Návštevníci koncertu v Rusku vytvorili rozruch. Dav nahlas skandoval protivojnové heslá

V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.

Mnohí užívatelia zverejnili cez víkend na sociálnych sieťach krátke video zachytávajúce stovky ľudí pred pódiom, ako znova a znova skandujú „Zasr*** vojna! Zasr*** vojna!“

Podľa nezávislých médií a známych opozičných predstaviteľov bolo video nakrútené počas vystúpenia ruskej rockovej skupiny Kis-Kis v uplynulý piatok v Petrohrade, meste na pobreží Baltského mora.

⚡️Video from yesterday’s concert of the rock band „Kis-Kis“ in St. Petersburg, where the crowd chanted pacifist slogans against the military actions in Ukraine. pic.twitter.com/XjfRF1Fgzc

— Flash (@Flash43191300) May 21, 2022