Návrat do stredoveku: Ruský predstaviteľ chce neposlušných ľudí bičovať na námestí, navrhuje fyzické tresty

Ruský predstaviteľ navrhol verejne bičovať neposlušných Rusov. V preloženom klipe, ktorý zdieľala publicistka denníka The Daily Beast Julia Davis, zástupca Štátnej dumy Andrej Svincov diskutoval o svojich názoroch na tých, ktorí vystupovali proti Kremľu. Referuje o tom web news.sky.com.

Verejné ospravedlnenie a 20 rán

„Tí, ktorí činia pokánie, by sa mali verejne ospravedlniť a verejne dostať 20 rán bičom na Červenom námestí,“ povedal. „Potom by mohli pokračovať v podnikaní, ale s novou sadzbou dane.“ Pokračoval, že ak ľudia vystupujú proti krajine, musia byť „oficiálne“ potrestaní. „Je to povinné, bičovať ich je povinné. Musíme vrátiť fyzické tresty,“ skonštatoval Svincov.