NATO sa možno opäť rozšíri: O členstvo by mohol požiadať ďalší štát, nie je to ale také jednoduché

Cyprus by mohol požiadať o členstvo v Severoatlantickej aliancii, keď jeho ozbrojené sily dostanú s pomocou USA výcvik a vybavenie na to, aby sa dosiahli štandardy NATO. Pre agentúru Associated Press (AP) to vo štvrtok uviedol cyperský prezident Nikos Christodulidis, informuje TASR.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyjadrenie Christodulidisa ukončilo týždne mediálnych dohadov o zámeroch jeho vlády po jeho októbrovom stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo Washingtone. Vstup do NATO by bol v rozpore s dlhodobou politikou neutrality Cypru z obdobia studenej vojny.

Do NATO v súčasnosti vstúpiť nemôžu

Christodulidis povedal, že Cyprus síce v súčasnosti do NATO vstúpiť nemôže, pretože by proti tomu namietalo Turecko. Jeho Národná garda by ale mala dostať príležitosť modernizovať svoje obranné spôsobilosti s americkou pomocou. „Posilnenie odstrašujúceho potenciálu Cyperskej republiky je mimoriadne dôležité a my využívame každú príležitosť, a to jednak v smere Spojených štátov a NATO, ale tiež Európskej únie,“ uviedol prezident.

Doplnil, že podnetom pre modernizáciu vojenskej infraštruktúry Cypru je jeho geografická poloha. Spomedzi členov EÚ sa nachádza najbližšie k Blízkemu východu – len 182 kilometrov od libanonskej metropoly Bejrút. Cyperská vláda momentálne rokuje s USA o modernizácii kľúčovej leteckej základne a s EÚ o svojej námornej základni.

Na severe ostrova bola v roku 1984 vyhlásená Severocyperská turecká republika, v súčasnosti ju medzinárodne uznáva iba Turecko. Svoje vojenské základne Akrotiri a Dekeleia má na ostrove aj Veľká Británia. Sú fyzicky od seba oddelené, ale majú spoločnú správu aj spoločné zákony.