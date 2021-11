Natáčali školiace video v helikoptére. Po zlyhaní motora predviedli, čo robiť, aby sa nezrútili na zem ako tehla

“Lietadlo, ktorému zlyhá motor, je klzák. Vrtuľník, ktorému zlyhá motor, je tehla.” Aj keď tento výrok slávneho astrofyzika Neila deGrasse Tysona nie je úplne presný, minimálne ale má niečo do seba.

Aj keď by sa mohlo zdať, že ak by helikoptére zlyhal motor, tak padne ako už spomínaná tehla na zem, nie je to tak. Vďaka rotoru dokáže kontrolovateľne klesať a aj bezpečne pristáť, uvádza portál IFL Science.

Simulácia zlyhania

Akokoľvek nebezpečne to znie, manéver zlyhania motora na helikoptére sa bežne nacvičuje. Pekne to ukazuje aj školiace video natočené v kanadskej Britskej Kolumbii pri lete nad horami. Inštruktor nasimuloval zlyhanie motora. Po zvolaní núdzového mayday a rýchlosti asi 150 kilometrov za hodinu sa pilotovi podarilo správne klesnúť a znížiť rýchlosť tak, aby bezpečne pristál. A to vďaka autorotácii.

Autorotácia podľa Tima McAdamsa z Aircraft Owners and Pilots Association je jeden z najdôležitejších manévrov, ktorý sa začínajúci piloti musia naučiť. V podstate ide o pristátie s helikoptérou bez výkonu motora, ale, samozrejme, s funkčným rotorom.

Rýchle reakcie a presné ovládanie

Pre nepilota to môže znieť desivo. Celé to vyžaduje rýchle reakcie a presné ovládanie. Rotor nesmie veľmi spomaliť, inak helikoptéra spadne, takisto však nesmie ani ísť príliš rýchlo, aby sa nepoškodili lopatky.

Pre vyškolených pilotov takéto manévrovanie nie je žiadnym problémom, avšak začínajúci piloti majú prirodzený strach. V každom prípade je nutné, aby ju pilot helikoptéry dokázal ovládať aj bez funkčného motora, inak by tento letecký dopravný prostriedok bol mimoriadne nebezpečný.