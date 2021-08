Následky by spôsobili katastrofu. Spomalenie významného oceánskeho prúdu naznačuje kolaps planéty

Mnohí si to ani neuvedomujeme, no oceánske prúdenie výrazne ovplyvňuje aj nás, ktorí žijeme vo vnútrozemí. Nie je žiadnym prekvapením, že klimatická zmena spôsobená človekom, ovplyvňuje mnohé faktory v rovnováhe Zeme. A jedným z nich sú aj oceánske prúdy. Ak by sa zastavili, naša Zem by zažila veľkú zmenu.

Najpomalšia za tisíce rokov

Vedci zistili, že za posledné storočie stratila Atlantická južná cirkulácia svoju stabilitu a momentálne je najpomalšia za posledných 1 600 rokov. uvádzajú vedci v štúdii publikovanej v časopise Nature.

Ako uvádza portál Science Alert, prúd prenáša masu teplej vody z južných častí smerom na sever a naopak, chladné severské vody ženie smerom na juh. Aj vďaka nemu má Európa stabilné a mierne počasie. S narušením tejto cirkulácie sa to ale môže zmeniť.

Môžu za to klimatické zmeny a topiaci sa ľad na póloch, ktorý narušuje tiež slanosť vôd a teplotu, čím celý systém brzdí. Podľa niektorých modelov môže cirkulácia tolerovať istý stupeň spomalenia a ostať pritom stabilnou, dokonca sa môže aj napraviť.

No nemyslia si to všetci. “Výsledky nám ukazujú, že existuje dôvod domnievať sa, že cirkulácie prúdov sa môžu zrútiť so slabej formy. Môže to znamenať, že sa blížime ku zlomovému bodu” uvádza autor štúdie Niklas Boers.

Riešenie je znižovať emisie

To by mohlo ovplyvniť počasie po celom svete, v Európe by mohli byť ešte výraznejšie výkyvy teplôt a extrémnejšie prejavy počasia. Aj keď Boers je presvedčený, že k tomu dochádza, nedá sa s určitosťou povedať, kedy dosiahneme zlomový bod. Môže to byť aj o niekoľko desaťročí. Uvádza aj riešenie toho, ako kataklizme zabrániť.