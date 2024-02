Náš Mesiac sa scvrkáva: Spôsobuje to nestability a deformácie, môže to byť nebezpečné pre ľudí

Mesiac je večným spoločníkom našej Zeme a pre náš život má veľmi významný vplyv a aj preto je predmetom mnohých skúmaní. Vedci zistili, že aj tento prirodzený satelit sa ale v priebehu miliónov rokov mení a dokonca sa zmenšil v dôsledku svojej aktivity.

Zmrštený Mesiac

Podobne ako sa zmršťuje a zvrašťuje hrozienko pri sušení, tak aj Mesiac sa v priebehu miliónov rokov zmenšil a vytvoril aj záhyby. Spôsobilo to jeho ochladzovanie od jadra a vedci v štúdii publikovanej v časopise The Planetary Science Journal tvrdia, že mesiac sa v priebehu stoviek miliónov rokov zmenšil v obvode o približne 4,5 metra.

Tím vedcov uvádza, že to spôsobilo deformácie povrchu Mesiaca v jeho južnej oblasti, a to vrátane miesta, kde je plánovaná misia NASA s názvom Artemis III, ktorá by mala prinavrátiť astronautov na prirodzený satelit Zeme, uvádzajú vedci v tlačovej správe. Keďže ale zmršťovanie Mesiaca je často sprevádzané seizmickou aktivitou, toto miesto by mohlo byť potenciálne nebezpečné pre budúce ľudské misie. Túto aktivitu sa podarilo monitorovať pomocou seizmografov, ktoré na Mesiac doniesli misie Apollo.

Môže poškodiť stále stanice

„Naše modelovanie naznačuje, že plytké otrasy sa môžu prejaviť v južnej polárnej oblasti Mesiaca a na existujúcich zlomoch môžu nastať zosuvy či dokonca môže nastať vytváranie nových zlomov,“ uvádza hlavný autor štúdie Thomas R. Watters.

Tvrdí, že pri budúcich plánovaniach stálych staníc na Mesiaci by sa mala zvážiť táto aktivita na Mesiaci. Podobne, ako aktivita na Zemi, aj seizmická aktivita na Mesiaci môže totiž spôsobovať škody na povrchu. Na rozdiel od zemetrasení na Zemi, mesačné otrasy môžu trvať hodiny či dokonca aj polovicu dňa a tieto otrasy potom môžu zdevastovať vybudované stanice.