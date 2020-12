Narodili ste sa ako prvý súrodenec? Vedci prišli na to, ako to ovplyvňuje výber povolania

Ovplyvní to takmer každý aspekt vášho života, od povahových čŕt, až po výber partnera. Ako však vplývajú vaši súrodenci na to, aké povolanie si v dospelosti vyberiete.

Ako na nás vplýva poradie narodenia?

Ste jedináčik, najmladší, najstarší alebo stredný súrodenec? Či veríte alebo nie, ovplyvní to celý váš život, do istej miery dokonca aj voľbu povolania. V rámci dlhodobej štúdie vedci sledovali životnú cestu 3 763 Američanov po dobu 50 rokov. Ukázalo sa, že poradie, v ktorom sme sa narodili, môže ovplyvniť napríklad to, aké vzdelanie dosiahneme a aké budú naše ďalšie rozhodnutia týkajúce sa kariéry, aj keď len vo veľmi malej miere, píše časopis European Journal of Personality.

Súrodeneckými konšteláciami a ich vplyvom sa vedci zaoberajú už desiatky rokov. Istý čas napríklad panoval názor, že prvorodené deti si zvyčajne volia vedeckú kariéru, kým ďalší súrodenci sú viac kreatívni, píše portál Science Alert. Avšak vzhľadom na to, že na záujmy, záľuby či voľbu povolania vplýva obrovské množstvo faktorov, túto domnienku sa vedeckými metódami potvrdiť nepodarilo.

Ako informuje portál univerzity v Houstone, Uh.edu, počas života na nás vplýva nespočetné množstvo faktorov a vedci nemôžu sledovať každý jeden z nich. To, pre aké povolanie sa rozhodneme, však pripisuje väčšina odborníkov skôr náhodnej kombinácii faktorov ako tomu, či sme sa našim rodičom narodili ako prvé alebo piate dieťa v poradí.

Prvorodený môže byť umelec, no aj vedec

Čo sa predchádzajúcich štúdií týka, tie sa spoliehali najmä na dve hypotézy. Jedna z nich tvrdila, že dieťa, ktoré sa narodí napríklad ako tretie v poradí, bude v živote hľadať cestičky, ktoré nie sú prebádané jeho súrodencami. Bude teda ochotné viac riskovať, bude kreatívnejšie pri vyhľadávaní nových príležitostí a bude viac spoločenské, čo mu zabezpečí viac pracovných príležitostí.

Druhá hypotéza tvrdí, že prvorodené dieťa je zvyčajne inteligentnejšie, pretože na deti, ktoré sa narodia ako ďalšie v poradí, rodičia už nemajú toľko času, svoju pozornosť musia deliť, píše portál Pubmed. Ani jedna z hypotéz však nemá oporu vo forme vedeckých dôkazov. Na druhej strane, štúdie naznačujú, že pri prvorodených deťoch je vyššia pravdepodobnosť, že budú mať v dospelosti kreatívnu prácu.

Vedci si však myslia, že rodičia by sa nemali príliš spoliehať na to, že ich prvorodené dieťa bude napríklad hudobník. Okrem toho, naše životy do značnej miery ovplyvňujú napríklad sociálne očakávania, najmä však kultúra. Každá rodina žije iným spôsobom, má iné zvyky, iné metódy výchovy a názory, je preto otázne, do akej miery sa môžeme spoliehať na vplyv súrodeneckých konštelácií.