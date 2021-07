Nakazila sa dvomi variantami súčasne: Vedci popísali prvý nezvyčajný prípad infikovania Covidom

Aj po viac ako roku a pol od vypuknutia celosvetovej pandémie majú vedci o koronavíruse stále málo poznatkov. Vírus vo veľkom po svete mutuje, kvôli čomu vyvstáva množstvo otázok aj ohľadom účinnosti jednotlivých dostupných vakcín. Vedci najnovšie však informujú aj o veľmi pozoruhodnom a jedinečnom prípade belgickej dôchodkyne. Tá sa infikovala dvomi variantami koronavírusu súčasne, čo doposiaľ nikde vo svete nezaznamenali.

Belgickí vedci v nedeľu na tlačovej konferencii informovali o nezvyčajnom prípade 90-ročnej ženy, ktorá v marci podľahla ochoreniu COVID-19. Pozoruhodné na tomto prípade je však to, že Belgičanka sa nakazila súčasne britským aj juhoafrickým kmeňom koronavírusu, čo doposiaľ nikde vo svete nespozorovali. Na tohtoročnom Európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb tak hovorili o tomto prípade ako o prvom svojho druhu, píše web Business Insider.

Nakazila sa britským aj juhoafrickým variantom

Žena podľa vedcov nebola voči koronavírusu očkovaná a nakazila sa v marci 2021. Nie je známe, ako sa nakazila, no odborníci sa domnievajú, že sa nakazila súčasne od dvoch rôznych ľudí. Vzhľadom na svoj vek bola privezená do nemocnice neďaleko Bruselu. Ako správa z jej hospitalizácie uvádza, jej hladina kyslíka bola spočiatku stabilná, celkový stav sa ale veľmi rýchlo zhoršoval. Zomrela päť dní po príchode do nemocnice.

Vedci si nie sú istí, či zhoršenie stavu pacientky spôsobila koinfekcia dvomi variantami súčasne. Domnievajú sa však, že áno. Britský aj juhoafrický variant v tom čase v Belgicku dominovali. „Dáma bola pravdepodobne infikovaná rôznymi vírusmi od dvoch rôznych ľudí,“ uviedla denníku The Guardian molekulárna biologička Anne Vakeerberghenová.

Podobných prípadov môže byť viac

Podobný prípad zatiaľ niekde vo svete nebol zdokumentovaný, prípad 90-ročnej Belgičanky je tak zrejme prvým vo svete, no môže ich byť pokojne aj viac. Podľa odborníkov netreba tieto prípady podceňovať, pretože v budúcnosti môže dôjsť ku katastrofickým scenárom. Nálezy belgických vedcov zatiaľ neboli oficiálne publikované vo vedeckom časopise, no čaká sa na schválenie ich štúdie.

Odborníkom aktuálne robia vrásky na čele štyri varianty koronavírusu, ktoré sa svetom šíria. Variant delta, ktorý prvýkrát identifikovali v Indii, je infekčnejší než pôvodný vírus a v súčasnosti sa dostáva na vrchol vo väčšine nových infekcií v Európe aj v Spojených štátoch amerických. V súčasnosti dostupné vakcíny voči nemusia byť stopercentne účinné, v prípade, že je jedinec očkovaný, sa však v prípade nákazy nemusí obávať vážnejšie priebehu ochorenia.