Najväčšie kuriozity zo slovenských ciest: Opitá mamička za volantom tvrdila, že 2 promile má z vody do ostrekovačov

Na konci roka bilancujú svoju prácu aj policajti. Na facebookovej stránke polície Slovenskej republiky sa objavili tri prípady, ktoré v roku 2022 políciu doslova šokovali.

Matka roka

Prvý prípad opisuje príhodu dopravných policajtov z Nitry v apríli tohto roka. Počas kontroly v obci Výčapy Opatovce zastavili dve vozidlá, pričom chceli s vodičmi vykonať dychové skúšky, odrazu vodič jedného z vozidiel náhle dupol na plyn a začal unikať.

Policajti hneď nasadli do auta a začali ho prenasledovať. Na znamenie STOJ! vodič nereagoval a cez obce uháňal rýchlosťou 120 km/h. Nakoniec sa policajtom podarilo auto zastaviť a pri kontrole zostali poriadne prekvapení.

Za volantom unikajúceho auta sedela žena. 36-ročná vodička bola vyzvaná, aby predložila doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Taktiež bola podrobená dychovej skúške, ktorej výsledok bol takmer 2 promile. Vodička celý čas policajtom tvrdila, že nepila, že to bude mať určite z vody do ostrekovača. A čo je ešte horšie, so sebou v aute mala aj svoju, iba 8 ročnú dcéru, ktorá nebola ani len pripútaná bezpečnostným pásom a nesedela v detskej autosedačke.

Nacúval rovno do policajného auta

Druhý prípad pochádza z Lučenca. Policajti spozorovali osobné auto, ktorého vodič mal vyjsť s vozidlom mimo cesty na trávnatú plochu. Pri cúvaní sa mienil dostať naspäť na cestu, pričom mal naraziť zadnou časťou do prednej časti za ním, v tom čase už stojaceho policajného auta. 35-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 2,52 promile.

Babrák do tretice

Posledný prípad, ktorý polícia opisuje, opäť súvisí s alkoholom. Policajti z Rimavskej Seči spozorovali v nočnej službe osobné auto, ktoré malo náhle zmeniť smer jazdy a zastať pri krajnici. V aute sa nachádzal len vodič, ktorý vystúpil, pretože spod kapoty vychádzal dym. V momente, keď hliadka pri aute zastala, z prednej časti už šľahali plamene. Policajti privolali hasičov a miesto zabezpečili. Vodiča podrobili kontrole, pri ktorej zistili, že šoféroval napriek tomu, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia a aby toho nebolo málo, nafúkal 1,75 promile! Na mieste bol zadržaný.