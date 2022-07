Nenávidel svoju matku, spáchal teroristický útok na lietadlo. Do tašky jej dal šúľky dynamitu a zabil tak 44 ľudí

John Gilbert Graham mal so svojou matkou takpovediac komplikovaný vzťah. Nenávidel ju do takej miery, že kvôli nej bol ochotný vyhodiť do vzduchu lietadlo so 44 pasažiermi na palube. A toto nie je ani zďaleka jediný počin, kvôli ktorému sa napokon dostal do rúk FBI.

V článku sa dozviete aj: Prečo John skončil v sirotinci

Prečo nenávidel svoju matku

Prečo bol istý čas najhľadanejším mužom

Ako zabil 44 pasažierov lietadla

Matka ho dala do sirotinca

John Gilbert „Jack“ Graham sa narodil v roku 1932 v Denveri. Bol ešte malým dieťaťom, keď mu otec zomrel na následky zápalu pľúc a matka Daisie ostala na jeho výchovu sama. Po finančnej stránke to ale vôbec nezvládala a ako píše portál The Vintage News, Johna musela dať do sirotinca. Čoskoro sa tretíkrát vydala, aj jej ďalší manžel Earl King však čoskoro umrel.

Toto manželstvo ale bolo pre Daisie výhodné. Vďaka dedičstvu po treťom manželovi sa z nej stala bohatá obchodníčka. Aj keď už teraz mohla vziať Johna opäť domov a postarať sa o neho, neurobila tak, nechala ho v sirotinci. Neskôr, keď sa Graham zo sirotinca napokon dostal, pridal sa k pobrežnej stráži. Nebol však ukážkovým zamestnancom, raz sa dokonca na viac ako dva mesiace celkom vyparil.

Až do roku 1954 sa Graham s matkou nestretával. Neskôr síce spolu pracovali v Daisinej reštaurácii, často sa však hádali. Daisinmu podniku sa dobre darilo, jedného dňa ale došlo k podozrivej explózii, ktorá reštauráciu zničila. Hovorilo sa o výbuchu plynu, polícia ale neskôr došla k záveru, že v tom má prsty John.

Spôsobil explóziu v matkinej reštaurácii

Aj niekoľkí z miestnych obyvateľov si mysleli, že to John urobil zámerne, aby mohol získať peniaze z poistenia. Samozrejme, Graham to popieral a trval na tom, že plynové vedenie poškodila neznáma osoba. Z archívu sa dozvedáme, že okrem iného kradol a falšoval aj šeky. Okolo roku 1951 sa na krátky čas ocitol aj za mrežami a polícia ho mala v hľadáčiku aj preto, lebo u neho našla zbraň.

Svoj osud ale Graham definitívne spečatil 1. novembra v roku 1955. O 6:25 poobede vzlietol z letiska Stapleton Airport v Denveri let číslo 629, mieril do Portlandu v Oregone. Na palube sa viezlo 44 pasažierov. Ako na svojom webe informuje FBI, len o 11 minút neskôr lietadlo havarovalo a narazilo do neďalekého poľa s cukrovou repou.

39 pasažierov, vrátane malého dieťaťa a 5 členov posádky, bolo na mieste mŕtvych. Medzi obeťami bola aj manželka poradcu prezidenta Eisenhowera a Grahamova matka Daisie. Chystala sa odletieť na Aljašku na návštevu za svojou dcérou.

Zabil 44 ľudí, lebo nenávidel svoju matku

Vyšetrovanie ukázalo, že chvost a nos lietadla sa od zvyšku oddelil, akoby ho niekto odrezal nožom, bol takmer nepoškodený. Bez poškodení bol aj motor lietadla. Stredná časť bola, naopak, roztrhaná na kusy rozmetané po poli. Vyšetrovanie nepreukázalo, že by k havárii došlo následkom akejkoľvek poruchy. Už o týždeň neskôr, 7. novembra, polícia nadobudla podozrenie, že to nebola náhoda, ale sabotáž.

Skupina vyšetrovateľov z FBI sa okamžite pustila do vypočúvania svedkov, ale aj zamestnancov letiska, celkovo vypočúvali viac ako 200 ľudí. Podrobne preskúmali každý jeden úlomok lietadla a stopy hľadali aj v batožine, ktorá sa dostala na palubu. Pri každom jednom kufri skúmali odkiaľ prišiel, ako sa do lietadla dostal a komu patril. Po analýze všetkých rozhovorov a dôkazov došli k záveru, že príčinou havárie boli dve explózie, píše The Vintage News. K prvej došlo ešte vo vzduchu, druhá explózia nastala po tom, čo lietadlo narazilo do zeme.

Počas vyšetrovania polícia našla medzi úlomkami aj kusy kovu, ktoré neboli z lietadla. Na mieste dopadu bolo okrem toho možné cítiť zápach výbušniny a našli sa aj zvyšky chemikálií, ktoré ostávajú po výbuchu dynamitu. Navyše, ako píše portál Murderpedia, výbuch bol taký silný, že nebolo možné, aby ho zapríčinila náhodná porucha niektorej zo súčastí lietadla.

Do batožiny jej dal 25 šúľkov dynamitu

To, že mali Graham s Daisie naštrbený vzťah a už vtedy panovalo podozrenie, že zapríčinil explóziu jej reštaurácie, svedčilo v jeho neprospech. Daisie mala okrem toho v kabelke výstrižky z novín, ktoré informovali o tom, že jej syn patril v roku 1951 medzi najhľadanejších mužov. FBI preto prehľadala jeho auto aj dom a našli v ňom materiál potrebný na výrobu bomby.

Graham spočiatku obvinenia popieral, neskôr sa ale priznal, že bombu dal do tašky svojej matke skôr, ako nastúpila do lietadla. Podľa portálu Denver Library jej tam dal 25 šúľkov dynamitu. Priznal aj to, že pred jej odletom zakúpil aj životnú poistku, ktorá by mu v prípade jej smrti vyniesla nemalé peniaze. Neskôr priznal, že práve kvôli peniazom skutočne zapríčinil explóziu aj v reštaurácii. Dodal, že lietadlo vyhodil do vzduchu okrem peňazí aj preto, lebo svoju matku nemal rád.

Grahamovi právnici sa snažili súd presvedčiť, že konal v stave nepríčetnosti, avšak márne. John bol odsúdený na trest smrti. Vzhľadom na to, že v tom čase neexistovali zákony a tresty týkajúce sa zámerného zneškodnenia lietadla, Graham nebol odsúdený za smrť všetkých ľudí na palube, ale za zavraždenie svojej matky. Prezident Eisenhower bol preto nútený zaviesť nový zákon, ktorý stanovuje, že zapríčiniť haváriu komerčného lietadla je nezákonné. V roku 1957 bol napokon Graham za svoje skutky popravený.