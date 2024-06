Najúčinnejší je len jeden spôsob: Muž prišiel na to, ako presvedčiť „plochozemcov“, že Zem je naozaj guľatá

Mnohí ich považujú za bláznov, pretože ich žiadny známy rukolapný dôkaz nedokáže presvedčiť o tom, že Zem ju guľatá. Stále si idú „to svoje“ a tvrdia, že Zem je plochá. Dokonca takých jednotlivcov aj pribúda. Ako teda tzv. „plochozemcom“ čo najúčinnejšie vysvetliť a dokázať im, že sa mýlia a nemajú pravdu?

Spochybňujú tvrdenia vedcov, základy fyziky a aj mnohé dôkazy na fotografiách a videách priamo z vesmíru. Pre určitú skupinu ľudí, figurujú dokonca aj v slovenskej politickej sfére, je skrátka guľatosť našej planéty výmysel a len veľmi jednoducho spochybniteľná teória. Vedecké špičky nás vraj klamú, pretože ak by bola Zem naozaj guľatá, všetko na svete by sa správalo inak.

Len jeden spôsob je účinný

Najúčinnejším riešením ako „plochozemcov“ presvedčiť o opaku a dokázať im, že Zem naozaj JE guľatá, je podľa mnohých poslať ich – alebo aspoň jedného zástupcu – priamo do vesmíru, nech sa presvedčí na vlastné oči. A na niečo také sa v minulosti ľudia naozaj začali skladať, píše web Unilad.

Ešte v roku 2021 dostal muž menom Marc Guald nápad poslať do vesmíru jedného zo zástupcov veriacich v plochosť Zeme. Na crowdfundingovom webe GoFundMe založil kampaň, ktorej cieľom bolo vyzbierať 250-tisíc amerických dolárov. Tie mali byť investované na nákup lístka pre jednu osobu, ktorá by letela so spoločnosťou Virgin Galactic na obežnú dráhu Zeme. Z tohto miesta by sa tak zástanca teórie plochej zemegule jednoznačne presvedčil o tom, že sa mýli.

„Ak chcú „plochozemci“ jednoznačne dokázať, že Zem je plochá, potom očakávam, že najviac finančných príspevkov bude pochádzať práve z ich komunity,“ uvádzalo sa v kampani.

Neúspešná kampaň

Letieť sa malo tento rok, no plány boli presunuté pre pandémiu koronavírusu. Z celého nápadu ale napokon aj tak nič nebude. Crowdfundingovú kampaň sa totiž nepodarilo priviesť do úspešného konca a z celkovej požadovanej sumy sa vyzbieralo len 345 dolárov.

Samozrejme, nesvedčí to len o neúspechu kampane, ale najmä o tom, že spôsob, ako niekoho skutočne presvedčiť, existuje. Len naň treba trošku viac finančných zdrojov. A vymyslieť správny filter na ľudí, aby sa predišlo tomu, že sa do vesmíru dostane človek, ktorý verí a vie, že Zem nie je plochá.