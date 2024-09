Najsmutnejšia výherkyňa lotérie: 19-ročné dievča trafilo všetky čísla, malá chybička ju stála 200 miliónov

Predstavte si túto situáciu — podáte si žreb, a keď zbadáte vyžrebované čísla, uvedomíte si, že ste ich všetky trafili. Ako by ste zareagovali v tomto prípade? Pravdepodobne by po počiatočnom šoku nasledovala obrovská radosť, hneď by ste zavolali mame, kamarátom či partnerke/partnerovi. No čo ak by ste vzápätí zistili, že pre chybu, za ktorú môžete v podstate vy sami, z veľkého množstva miliónov napokon neuvidíte ani cent? Asi takto by sa dala opísať situácia, ktorú na vlastnej koži pocítil jeden mladý britský párik.

Rachel Kennedy & Liam McCrohan from UK played same lottery numbers for five weeks in a row before all seven digits finally appeared in the draw. Too bad Rachel’s account, which was automatically set up to buy tickets, did not have enough funds. Around $250m/€211m are gone. 😬 pic.twitter.com/9hXzR3TUDY

— Oliver Darko (@oliver_drk) March 7, 2021