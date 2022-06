Najsmutnejšia kosatka na svete žije v zajatí vyše 50 rokov. Narodilo sa jej 7 mláďat, všetky zomreli

Človek dokáže pre zisk a pobavenie zapríčiňovať zvieratám utrpenie, aké by ste nepriali ani najväčšiemu nepriateľovi. Dôkazom je kosatka menom Corky. V zajatí žije už takmer 50 rokov. Počas tohto obdobia prišla o 7 mláďat.

Kosatka Corky bola prvýkrát zajatá v roku 1969. Do akvária SeaWorld v San Diegu sa dostala v roku 1987. Ako píše portál Science Times, jej akvárium je menšie ako olympijský plavecký bazén. Aj preto bola označená za najsmutnejšiu kosatku na svete. Park, v ktorom sa Corky nachádza, často Corky popisuje ako starú veľrybu. Pravdou však je, že na slobode sa tieto zvieratá dožívajú aj 80 či 90 rokov.

Kvôli tomu, v akom stave sa po rokoch kosatka ocitla, organizácia PETA už nejaký čas bojuje o možnosť presunúť ju na miesto, kde bude mať na život omnoho lepšie podmienky. Podľa portálu The Whale Sanctuary Project nikdy žiadna kosatka nežila v zajatí tak dlho ako Corky. Už desiatky rokov musí predvádzať kúsky pre pobavenie divákov a slúžila aj na plodenie mláďat.

Nothing brings home the horrors of whale and dolphin captivity than true stories. #EndCaptivity manager Rob Lott explores the life stories of orcas Lolita and Corky, and explains why we have to end lockdown for whales and dolphins imprisoned in tanks 💔 https://t.co/NhEbJhEEHI pic.twitter.com/WKajp0cnY5

— Whale and Dolphin Conservation (WDC) (@whalesorg) September 7, 2021