Najskôr očkovanie, teraz LGBT. Nahnevané mamičky vyčítajú Jarošovi dúhové traky v klipe pre deti

Miro Jaroš zverejnil nedávno nový videoklip ku piesni LEGO. Jeho sociálne siete hneď zaplavilo množstvo komentárov. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zvláštne, lenže dva z nich ho poriadne zaskočili a sklamali. Až tak, že ich uverejnil ako samostatný post.

Najskôr očkovanie, teraz LGBT

Slovenský spevák a bývalý superstarista má vo videoklipe na sebe dúhové traky. A to pobúrilo jednu z mamičiek a fanúšičiek tohto hudobníka. „Pesnička je úžasná, videoklip je suprový. Ten chlapček je chutný. Má to chybičku a fatálnu! Sú to vaše dúhové traky,“ rozhorčuje sa fanúšička, ktorá neskôr poriadne pritvrdila. „Po tom, ako ste robili reklamu na očkovanie, ste už viac nemohli pokaziť, a predsa sa stalo! Mne to príde, ako keby ste tými trakmi podporoval LGBT… Naozaj nič v zlom… Svoju robotu ako spevák pre deti, si robíte výborne, deti vás milujú, ale ako človek ste ma úplne sklamal.“ V závere sa mu dokonca ospravedlnila za svoj názor.

Jeho dúhové traky vadili aj ďalšej žene. „Je to liberálne LGBT, my sme kresťania. Je mi smutno, že novú pieseň nemôžeme počúvať,“ skonštatovala.

Dúha tu bola odjakživa, reaguje spevák

Spevák sa rozhodol zverejniť oba tieto komentáre a vysvetliť, že dúha tu bola odjakživa. Vďaka nej sa deti v škôlke učili farby, počas pandémie sa vystavovali jej obrázky v oknách ako symbol, že po daždi bude znova dobre. Jaroš v reakcii na tieto komentáre ani netajil rozhorčenie z podobnej „kauzy“, ktorá sa udiala len nedávno.

„Keď médiami nedávno prebehla správa, že rodičia sa vzbúrili, pretože deti v popradskej škôlke kreslili dúhu, myslel som si, že je to sen. Keď som si prečítal, že sa riaditeľka škôlky na Facebooku rodičom ospravedlnila, smutno mi prišlo,“ napísal v úvode.

Žilinský rodák vysvetlil, že s návrhom, aby si dal farebné traky, ktoré sa hodia do veselého klipu, prišla stylistka. „Páčili sa mi. Nebola za tým žiadna skrytá propaganda,“ vysvetľuje.

Tieto komentáre ho zaboleli

No, už krátko po zverejnení klipu začali chodiť komentáre, ktoré ho zaskočili. „Názory svojich fanúšikov si vážim. Často sú pre mňa dokonca výzvou na akceptovanie iného názoru a osobný rast. Tieto ma však zaboleli. Každý vidíme, čo vidieť chceme,“ upozorňuje.

Sám Miro Jaroš píše, že to, že niektorí majú rozdielne názory na inakosť je v poriadku. „Bolí ma však, keď medzi ľuďmi rastie nenávisť (viď spomínaná škôlka) a ľudia s dobrým zámerom sa jej zľaknú a ustupujú. Láska lieči, nenávisť ničí. Som za to, aby sme nehľadali problémy tam, kde nie sú. Som za to, aby sme sa tešili z farieb. Život nie je čiernobiely. Veciam priraďujeme emócie my sami. Je na nás, ako sa na svet chceme pozerať,“ zakončil.

Aj na tomto príklade vidieť, že nielen téma očkovania, ale aj LGBT, neustále rozdeľuje Slovákov.