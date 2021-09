Zlé horory o mimozemšťanoch aj piraniach: Debutové kultové filmy legendárnych režisérov, ktoré musí vidieť každý

Mená tejto osmičky hollywoodskych režisérov pozná, veríme, aj ten, čo sa o to, kto ten-ktorý film nakrútil, nezaujíma. Patria, respektíve patrili, totiž medzi režisérsku elitu. Tentokrát sme sa však na vybrané najznámejšie mená súčasného filmu nepozreli z hľadiska ich najvydarenejších projektov. V tomto prípade nás zaujímali ich režisérske debuty.

Uspieť vo svete Hollywoodu akýmkoľvek filmovým projektom bolo a aj vždy bude nesmierne ťažké. Len niekoľkým režisérom sa podarilo zaujať už ich prvou snímkou a veľa z nich dokonca bolo po uvedení ich prvého filmu v kinách takpovediac „na odpis“.

Táto osmička dnes známych hollywoodskych režisérov však rozhodne „flintu do žita“ neodhodila. Práve naopak – podarilo sa im uspieť aj napriek tomu, že ich režisérske debuty dnes možno nepatria k až tak známym filmom, pre históriu celosvetovej kinematografie sú však veľmi cennými počinmi.

Poďte sa spolu s nami pozrieť na filmy, ktorými debutovali tie najznámejšie režisérske esá, a ktoré by mal vidieť každý pravý filmový fanúšik.

James Cameron – Piranha II: The Spawning (1981)

Krátko predtým, než do kín pustil Terminátora (The Terminator) a ešte dávnejšie, než vytvoril dospelejšiu verziu Šmolkov v podobe sci-fi fantázie Avatar, bol James Cameron len pomocnou silou na pľaci. Vždy však túžil režírovať veľké filmy. Také, o ktorých bude každý hovoriť. Aj preto by sa mohlo zdať, že režisérsky debut uznávaného a priekopníckeho režiséra bude o niečom celkom inom.

Tak ako to už ale vo svete Hollywoodu chodí, chopiť sa treba každej šance, pretože nikdy neviete, ako to môže vypáliť. Keď sa teda mladému Cameronovi v roku 1981 naskytla príležitosť dokončiť pokračovanie béčkového hororu Piraňa (Piranha), neváhal. Samozrejme, treba brať do úvahy, že každý nejak začínal a pri sledovaní naozaj veľmi zlého hororu Piraňa 2: Lietajúci zabijaci ani nebudete veriť, že sa na tom podieľal ten istý človek, čo na plátne megalomansky potopil Titanic za 11 Oscarov.

Veríme, že opisovať tento film netreba, pretože je presne o tom, ako sa volá – o lietajúcich krvilačných rybách. Zavše sa ale oplatí spomenúť, že tento film je jedným veľkým omylom, ktorý aj tunajší milovníci podobne ladených filmov ohodnotili na webe ČSFD len na 19 % a patrí mu 149. miesto v rebríčku Najhorších filmov.

Quentin Tarantino – Reservoir Dogs (1992)

Pri niektorých režiséroch sa ale stal presný opak. Ktovie, či by ikonický “blázon z videopožičovne” Quentin Tarantino dokázal zabodovať rovnako aj so svojím prvým autorským filmom, ktorý sa mu nepodarilo dokončiť, a ktorého väčšina nakrúteného materiálu sa nenávratne zničila. S kultovými Gaunermi to však dokázal.

Nízkorozpočtovú kriminálku uviedol ešte v roku 1992 a takmer okamžite po jej uvedení sa z Tarantina stal režisér, ktorého uznávali davy fanúšikov i filmárskych kolegov. A skutočne oprávnene.

Tarantinov debut je o partii gangstrov, ktorí sa nepoznajú, no jeden mafián si ich najal, aby vykradli klenotníctvo. Oslovujú sa vymyslenými menami (pán Biely, pán Ružový, pán Blondiak a pán Oranžový). Samozrejme, lúpež nedopadne podľa predstáv a mafián Joe tak musí v opustenom sklade, kde preživší našli svoje dočasné útočisko, zistiť, prečo sa akcia nepodarila tak, ako mala. Je zrejmé, že ich akciu musel niekto vyzradiť.

Ridley Scott – The Duellists (1977)

Rovnako úspešne sa do Hollywoodu podarilo už debutovým filmom zapísať aj majstrovi svetovej kinematografie Ridleymu Scottovi. Ten sa vo svete filmu predstavil v roku 1977 ako autor vojnovej drámy s názvom Súperi.

Dramatický film o dvoch dôstojníkoch napoleonskej armády, ktorí jeden na druhého útočia v neľútostných súbojoch. Ich spor začal absolútnou maličkosťou, ale dorástol do posadnutosti, ktorá ovládla životy oboch mužov na dlhých 30 rokov.

Scott svoj debut nakrútil na motívy poviedky Josepha Conrada a rozpráva o vášni, cti a nenávisti. Vizuálne úchvatný film, na aké ste pri Scottovi zvyknutí, ponúka parádny príbeh s absolútne nečakaným koncom.

Steven Spielberg – Duel (1971)

O pár rokov skôr ako Ridley Scott debutoval so svojím prvým filmom, aj (dnes) rovnako úspešný režisér Steven Spielberg. Zaujímavé pritom je, že nešlo o film určený do kín, ale na televízne obrazovky, hoci európski diváci ho práve v kinosálach mohli vidieť.

Hlavným hrdinom filmu Duel je obchodný cestujúci Mann, ktorý cestuje po arizonskej púšti na jednanie so šéfom. Cesta prebieha v absolútnom poriadku, dokým sa neobjaví cisterna, ktorú šoféruje tajomný vodič. Manna začne vytláčať z cesty a chce ho zabiť. Aký však má dôvod?

Spielberg pri nakrúcaní tohto filmu pracoval s pomerne obmedzeným rozpočtom, než na aké je zvyknutý dnes. 350-tisíc dolárov mu však na nakrútenie vydarenej a napínavej snímky stačilo viac než dosť. Film bol podľa niektorých informácií hotový v priebehu dvoch týždňov a jeho predlohou bola poviedka autora Richarda Mathesona, ktorú uverejnil erotický časopis Playboy.

Peter Jackson – Bad Taste

S nezvyčajným filmovým námetom, ktorý ani nemal scenár, debutoval na filmovej scéne aj režisér kultovky Pán prsteňov (The Lord of the Rings) Peter Jackson. Ten dávno predtým, než začal plávať vo svete fantasy, nakrúcal a režíroval prevažné béčkové snímky a presne takým je aj jeho debut Bad Taste – Vesmírní kanibali.

Hororová sci-fi komédia sa odohráva v novozélandskom mestečku Kaihoro, v ktorom pristála skupina mimozemšťanov. Minister obrany preto na miesto vyslal špeciálnu jednotku Astro-Invasion Defence Squad (A.I.D.S.), ktorá má za úlohu miesto zaistiť a všetkých mimozemšťanov vyzabíjať.

Jednoduchá zápletka vznikla v Jacksonovej hlave najskôr ako 10-minútový amatérsky film. Keď si ale pri strihaní uvedomil, koľko materiálu má, rozhodol sa pár minút dotočiť a vznikol celovečerák. Ten si mimochodom financoval úplne sám, pričom až v závere nakrúcania mu niekoľko tisíc darovala novozélandská filmová komisia, aby mohol snímku riadne dokončiť.

Zaujímavosťou tiež je, že všetky rekvizity si tiež Jackson za pomoci priateľov vyrobil sám a film nemal žiadny scenár. Herci skrátka nakrúcali to, čo v tej chvíli autorovi filmu skrslo v hlave. V hlavných úlohách sa predstavili jeho priatelia, ktorí s ním snímku nakrúcali len počas víkendov a trvalo to celé 4 roky!

George Lucas – THX 1138

Ospevovaný a veľmi pozitívne prijatý je dodnes aj režisérsky debut filmára Georga Lucasa, autora kultových Hviezdnych vojen (Star Wars). Snímka THX 1138 prináša temnú víziu budúcnosti, v ktorej je človek zbavený svojej individuality a premenený na biologický stroj.

V obrovskom podzemnom labyrinte žijú uniformovaní obyvatelia, ktorým ich holohlavé lebky dodávajú odľudštenú vizáž. Ich životy sa riadia presným stereotypom a príkazmi zhora, celé ich životné snaženie je nasmerované výlučne na zvyšovanie produktivity. Hlavný hrdina je jedným z mnohých v ohromnom ľudskom mravenisku a aj jeho osobnosť – rovnako ako aj osobnosť ostatných kolegov – je symbolicky zredukovaná do znakov jeho mena – THX 1138.

Tento svet bez individuálnych ľudských životov, emócií a vášní nie je priestor pre nepredvídané a nevypočítateľné. A aj preto sú všetci obyvatelia povinní užívať denné dávky sedatív, ktoré utlmujú akékoľvek spontánne ľudské prejavy. Za ich nepovolené vysadenie hrozí prísny trest. Hlavný hrdina však napokon predsa len precitne – vďaka láske.

Alfred Hitchcock – The Pleasure Garden

Meno Alfred Hitchcock má väčšina z nás spojené s hororovým žánrom, aj keď on sám horory v podstate nikdy ani nenakrúcal. Doma bol totiž najmä vo vodách thrillerov a snímok, v ktorých by sa napätie dalo krájať. Aj preto ho mnohí prezývali „majster napätia“, ktoré dokázal naozaj bravúrne budovať v každom jednom filme. Jeho debut bol však úplne iný.

Snímku Záhrada rozkoší nakrútil ešte ako nemý film a ide viac-menej o melodramatickú prvotinu odohrávajúcu sa v rovnomennom divadle. Príbeh balansuje na viacerých rovinách, v centre príbehu ale stojí láska a vzájomné súboje o to, kto je najlepší.

Aj keď sa týmto filmom Hitchcock filmovému svetu predstavil, nešlo o jeho úplne prvý film. Jeho predchádzajúce dve snímky sa mu totiž nepodarilo dokončiť – ako inak – pre nedostatok finančných zdrojov. Išlo o filmy Number 13, o ktorom sa toho už veľa nevie. Na tomto pracoval v roku 1922. Zhruba v rovnakom čase pracoval aj na remaku filmu z roku 1914 pod názvom Always Tell Your Wife. Ani ten však nedokončil.

Čo sa týka The Pleasure Garden, tak snímka v končenom dôsledku nebola prijatá s veľkými ováciami, Hitchcock v ňom však ukázal – najmä v závere – svoj majstrovský štýl a spôsob, akým potom nakrúcal všetky ostatné svoje projekty.

Christopher Nolan – Following

Náš výber režisérskych debutov, ktoré by mal každý vidieť, zakončíme prvým filmom vizionárskeho a uznávaného režiséra Christophera Nolana. Ten, tak ako každý režisér, tiež nejak začínal, no už jeho režisérsky debut predurčil jeho následnú režisérsku dráhu.

Hlavným hrdinom filmu Following je nezamestnaný, no ctižiadostivý spisovateľ Bill, ktorý žije pomerne nudný a samotársky život v centre Londýna. Až príliš je fascinovaný ľuďmi navôkol a verí, že sa mu medzi nimi podarí nájsť niekoho, o kom by mohol napísať príbeh. Rozhodne sa preto si z davu okoloidúcich vždy nájsť niekoho, koho bude sledovať, avšak vždy len raz. Netrvá to dlho a Bill jedného dňa viackrát sleduje jedného muža menom Cobb. Toho prichytí pri krádeži a Cobb Billa odhalí. Čoskoro ale zistí, že Bill nebol jediný, kto v tomto prípade niekoho sledoval. Nemohlo to byť aj naopak?

Snímku Following si Nolan nielen napísal a zrežíroval, ale tiež aj produkoval, bol hlavným kameramanom a dokonca aj strihačom. Ide tak o autorský film skrz naskrz, čo sa vo filmovej brandži tak často nevidí. Pri Nolanovi ale nejde o nič výnimočné.