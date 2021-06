Najkurióznejšia samovražda: Právnik chcel dokázať, že okno na mrakodrape je nerozbitné, zomrel pri páde z 24. poschodia

Smrť je vždy dôvodom pre žiaľ a smútok. Vyvoláva v nás negatívne emócie a núti nás zamýšľať sa nad pominuteľnosťou životov. Vo výnimočných prípadoch však smrť, najmä keď sa nás priamo nedotýka a je zavinená hlúposťou či kurióznymi okolnosťami, môže vzbudiť záujem či dokonca v extrémnom prípade aj mierne pobavenie.

Aj preto vznikol rebríček kurióznych smrtí nazvaných Darwinove ceny. A nositeľom tohto ocenenia za rok 1996 sa stal Garry Hoy. Ten o svoj život prišiel skutočne neobvyklým spôsobom.

Garry mal v roku 1993 už 38 rokov. Bol bezdetný a s manželkou spolu nežili. Pracoval vo veľkej kanadskej právnickej firme v Toronte a bolo možné ho považovať za úspešného muža.

Okrem vyštudovaného práva mal aj inžiniersky titul a v právnickej firme Holden Day Wilson bol zamestnaný na pozícii špecialistu na právo akciových spoločností a právo cenných papierov.

Veľká právnická firma okrem množstva klientov potrebuje aj dobrých právnikov. Garry budúcich koncipientov po firme často sprevádzal a ukazoval im priestory veľkej právnickej firmy nachádzajúcej sa v komplexe Toronto-Dominion.

Garry okrem iného rozprával koncipientom aj o samotnej budove. Vyzdvihoval tiež okná na budove, ktoré prezentoval ako nerozbitné.

Robil to už veľakrát. Aby názorne dokázal, že naozaj sú okná na budove nerozbitné, rozbehol sa oproti tomu, čo mal v kancelárii a narazil do neho. Musel tak potlačiť svoj pud sebazáchovy a veriť iba tenkému kusu tvrdeného skla. Keď sa už viackrát presvedčil o tom, že okno náraz vydrží, zo svojho predstavenia už nemával také veľké obavy.

9. júla 1993 Garry opäť sprevádzal skupinu koncipientov po budove. Keď im začal prezentovať samotnú budovu, prišlo aj k jeho obľúbenému “predstaveniu”. Robil to už veľakrát predtým a nemyslel si, že by to teraz vyjsť nemalo.

S koncipientmi prišiel do svojej kancelárie nachádzajúcej sa na 24. poschodí komplexu Toronto-Dominion. Hovoril im, že okná v budove sú nerozbitné a vydržia aj náraz človeka. A keďže Garry bol muž činu, rozbehol sa oproti oknu a veril, že tak ako predtým, aj teraz ho sklo odrazí a on zožne úspech a uznanie.

Avšak k tomu neprišlo a to, čo spôsobil, bol šok a zdesenie. Garry narazil do okna a to povolilo. Nebola šanca na záchranu a on letel spolu s oknom smerom k zemi. Pád z takej výšky – 24. poschodia – jednoducho prežiť nemohol. Bol namieste mŕtvy.

Garrymu sa však pokus v podstate podaril. Sklo na okne totiž nerozbil. Zlyhal rám, ktorý povolil a v podstate sklenenú tabuľu okna vyrazil z rámu. Je pravdepodobné, že rám sa z predchádzajúcich pokusov postupne opotreboval a tentoraz to nevydržal. Pravdepodobne konštruktérov okna a rámov ani vo sne nenapadlo, že sa nájde niekto, kto bude odolnosť okna pravidelne testovať a to tým najhlúpejším spôsobom.

