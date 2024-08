Najhlúpejšia diskusia o klíme, akú kedy vedci videli: Trump a Musk majú za sebou bizarný rozhovor, sledovali ho milióny ľudí

Bývalý americký prezident a republikánsky kandidát do nachádzajúcich prezidentských volieb Donald Trump mal v pondelok dlhý rozhovor s miliardárom a majiteľom sociálnej siete X Elonom Muskom. Zriedkavý verejný rozhovor, ktorý trval viac ako dve hodiny a vysielali ho sociálnej sieti X, však neodhalil veľa nového o Trumpových plánoch do potenciálneho funkčného obdobia.

Bývalý šéf Bieleho domu hovoril o pokuse o atentát na neho, nelegálnej migrácii a jeho plánoch obmedziť vládne regulácie. Stretnutie zdôraznilo, ako výrazne sa zmenila americká politická scéna za ostatné štyri roky aj vzťah Trumpa s Muskom. Celá debata sa navyše niesla v kontroverznom duchu a spomenutých bolo množstvo neoverených fakt, píše The Guardian.

Technické problémy

Podľa diskutujúcich vraj neexistuje naliehavá potreba znižovania emisií uhlíka a jediným dôvodom na ukončenie používania fosílnych palív je podľa Muska to, že ich zásoby sú konečné. Obaja sa ale zhodli, že času je ešte dosť a nikam sa netreba ponáhlať. Takéto vyhlásenie je prinajmenšom zvláštne, keďže práve Musk patrí medzi najznámejších priekopníkov elektromobility. Podľa známeho aktivistu Billa McKibbena dokonca išlo o historicky najhlúpejšiu diskusiu o klíme a netvrdí to len on.

Rozhovor medzi Trumpom a Muskom bol v prevažnej miere priateľský a odhalil len málo nového o Trumpových plánoch na prípadné druhé funkčné obdobie na poste amerického prezidenta. Trump podľa Reuters bez dôkazov opätovne tvrdil, že Rusko by nenapadlo Ukrajinu, keby bol stále prezidentom. Chválil pritom ruského prezidenta Vladimira Putina, čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a severokórejského vodcu Kim Čong-una ako „špičkových hráčov“.

Dvaja z najvplyvnejších ľudí na svete sa zmenili zo zarytých rivalov na nepravdepodobných spojencov, konštatuje agentúra AP. Musk sa ešte donedávna opisoval ako umiernený demokrat, no v júli už formálne podporil Trumpa. Exprezident počas rozhovoru dokonca privítal nápad, že by Musk bol v jeho administratíve, pričom miliardár navrhol, že by sa pridal k potenciálnemu „výboru pre efektívnosť vlády“.

Muskova sociálna sieť navyše nezvládali obrovský nápor divákov a padala. Živé vysielanie tak sprevádzali výrazné technické problémy. Viacerí používatelia nemali ani po viac ako 25 minútach od jeho začiatku k nemu prístup. Viacerým používateľom vypisovalo, že stránka nie je dostupná, píšu agentúry.

Rozhovor si nakoniec pozrelo viac ako 1,3 milióna ľudí. Musk to neskôr pripísal masívnemu útoku, ktorý preťažil systém. Trumpov hlas tiež miestami znel tlmene. Debata mala poslúžiť na to, aby Trump oslovil potenciálne milióny voličov. Pre X, niekdajší Twitter, to zas bola príležitosť napraviť renomé po istých problémoch.