Najbombardovanejšie miesto na svete: Planina džbánov je záhadným no mimoriadne nebezpečným miestom

Sú staré, tajomné, záhadné a dali by sa pokojne prirovnať k Stonehenge. V Laose, vnútrozemskom štáte v juhovýchodnej Ázii, ktorý by ste našli medzi Thajskom a Vietnamom sa nachádza mnoho prírodných, historických či kultúrnych zaujímavostí. Jedna z nich je predsa len unikátna. Ide o Planinu džbánov, ktorá je zaujímavá hneď z dvoch dôvodov.

Ázijský Stonehenge

Planina džbánov je oblasť nachádzajúca sa v severnom Laose. Ide o megalitické kamenné nádoby roztrúsené po celom území. Údajne je ich približne 5 000, pričom niektoré sú väčšie ako človek.

Ich vznik sa predpokladá až do obdobia spred 3 000 rokov. Unikátnosť kamenných nádob podčiarkuje to, že museli by na miesta dopravované aj niekoľko desiatok kilometrov. Ako prepravovali obrovské kamenné nádoby, z ktorých najťažší váži 6 ton, je dodnes záhadou.

Záhadou je tiež ich opracovávanie. Vyhĺbiť otvor do obrovskej skaly je aj za použitia dnešných moderných nástrojov náročná úloha.

Záhadný účel

Jedna vec je stavba samotných kamenných nádob, no ďalšia je ich použitie. Viacerí odborníci či archeológovia sa rozchádzajú v tom, na čo vlastne nádoby slúžili. Okraje nádob sú opracované, čo nasvedčuje tomu, že boli prikrývané vekami. Tie sa, s výnimkou niekoľkých kamenných nedochovali, a tak sa predpokladá, že sa používali veká z materiálov ako je drevo či slama.

Existujú dohady, že nádoby slúžili na skladovanie vody počas dažďov a plnili úlohu malých nádrží. Viacerí archeológovia sa však prikláňajú k názoru, že slúžili ako pohrebné urny. Do džbánov sa mali vkladať zosnulé telá, ktoré boli následne spopolnené. Tejto teórii nahráva tiež fakt, že archeologické vykopávky v okolí objavili staré ľudské pozostatky, ako aj pohrebné dary.

Miestni hovoria o legende, že nádoby sú dielom obrov. Iná legenda zase spomína kráľa Khun Jüam, ktorý z najväčšieho džbánu pil, keď vyhral vojnu s Čínou.

Jedno z najnebezpečnejších miest

Lokalita by možno za iných okolností lákala ročne tisíce turistov. V skutočnosti ide ale o jedno z najnebezpečnejších miest na Zemi. Nie je to kvôli duchom zomrelých, ktorí boli umiestení v nádobách. Realita je, žiaľ, smutnejšia a menej záhadná.

Počas vojny vo Vietname, bolo územie vystavované náletom Američanov, ktorí sem celé roky zhadzovali míny. Štatistika je neúprosná a hovorí, že v priebehu deviatich rokov sem dopadla každých osem minút jedna bomba.

Okolie megalitických nádob je tak posiate tisíckami kusov nevybuchnutej munície a pohyb v týchto miestach znamená veľký hazard so životom. Miestni obyvatelia sú na nevybuchnutú muníciu už zvyknutí a stali sa dokonca predmetom miestnej ľudovej architektúry. Používajú ich prakticky na čokoľvek.

Ak by ste sa predsa len odvážili a chceli si pozrieť tieto unikátne megalitické stavby, je to možné. Najväčšie lokality, kde sa džbány nachádzajú pokope, by mali byť relatívne bezpečné a vyčistené od munície. Aj tak je však nutné si zaobstarať sprievodcu, ktorý vie najlepšie, na ktoré miesta na zemi je bezpečné stúpiť.

Najzaujímavejšou lokalitou na obdivovanie džbánov je Thong Hai Hin, kde ich je pokope až 250 a nachádza sa tu aj najväčší džbán o veľkosti tri metre a váhe šesť ton.

Lokalita má celosvetový význam, čo sa potvrdilo pred necelými dvomi rokmi. Na zasadnutí v azerbajdžanskom Baku bola táto lokalita zapísaná do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.